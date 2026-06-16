Scaloni definió la formación de Argentina ante Argelia para el debut en el Mundial 2026

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó el equipo titular para el debut en el Mundial 2026 ante Argelia, con Lionel Messi y Lautaro Martínez en ataque y un mediocampo consolidado. El encuentro se jugará en Kansas City y marcará el inicio de la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La Selección argentina ya tiene definido su equipo titular para el debut en el Mundial 2026. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la formación que enfrentará a Argelia en el inicio del Grupo J, en un partido que se disputará este martes 16 desde las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

El conjunto nacional saldrá a la cancha con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Según se desprende de la estructura elegida, Scaloni mantiene la posibilidad de ajustar el esquema durante el desarrollo del partido, con variantes que podrían ir desde un 4-3-3 hasta un 4-4-2 o un 4-3-1-2, dependiendo del desarrollo del juego.

En la previa, una de las principales incógnitas estaba en el arco. Si bien el cuerpo técnico confiaba en la presencia de Emiliano Martínez, el arquero venía de una fractura menor en el dedo anular de la mano derecha, lo que lo obligó a pasar alrededor de 20 días con yeso y con una preparación limitada en la contención de remates.

La defensa presenta modificaciones pensadas en función del rival. Ante un equipo como Argelia, que suele explotar la velocidad por las bandas, Scaloni optó por laterales de perfil más defensivo como Montiel y Medina, este último con formación como marcador central.

La zaga central estará compuesta por Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez, quien le ganó la pulseada a Nicolás Otamendi en la posición, aportando salida limpia y velocidad en el retroceso.

En el mediocampo se repiten nombres centrales del ciclo campeón en Qatar 2022: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, a los que se suma Thiago Almada, con un rol flexible que puede ubicarse por izquierda o como enlace entre líneas.

En ataque, Lionel Messi partirá como segunda punta con libertad de movimiento, mientras que Lautaro Martínez será el referencia ofensiva, con capacidad para salir del área y asociarse en la generación de juego.

Argelia también confirmó su formación para el debut ante la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección de Argelia enfrentará a la Selección argentina por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026 y su entrenador, el suizo Vladimir Petkovic, ya definió el equipo titular.

En el arco estará Luca Zidane, hijo del histórico futbolista francés Zinedine Zidane. La defensa se conformará con una línea de cuatro integrada por Rayan Aït-Nouri, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi y Rafik Belghali.

En el mediocampo estarán Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza y Hicham Boudaoui, mientras que el tridente ofensivo será con Fares Chaïbi, Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa.

El encuentro marcará el segundo enfrentamiento entre ambas selecciones. El antecedente más reciente data de 2007, cuando la Selección argentina se impuso por 4-3 en un partido amistoso. En aquella ocasión, un joven Lionel Messi, con 19 años, anotó dos goles.

Así formará Argelia ante Argentina: Luca Zidane; Rayan Aït-Nouri, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi, Rafik Belghali; Nabil Bentaleb, Ibrahim Maza, Hicham Boudaoui; Fares Chaïbi, Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa. DT: Vladimir Petkovi?.