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Tigre

Teatro Independiente en Tigre: el ciclo cultural sumó una nueva función con sala llena en el HCD

Sala llena en Tigre: una obra independiente volvió a convocar al público en el Concejo Deliberante
La propuesta formó parte de la agenda cultural del Municipio de Tigre, que sostiene un ciclo itinerante de teatro independiente en distintos espacios institucionales y comunitarios del distrito. En esta oportunidad, la actividad se desarrolló en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante, con una obra que combina humor y actuación en formato de pequeña compañía.

El ciclo de Teatro Independiente en Tigre volvió a tener una nueva función con gran acompañamiento del público en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, donde se presentó la obra “Embarcadas, viaje para dos actrices y varios personajes”.


La jornada se desarrolló con una sala colmada de vecinos y vecinas que participaron de la propuesta impulsada por el Municipio de Tigre, en el marco de su agenda cultural destinada a promover el acceso libre y gratuito a espectáculos teatrales en distintas localidades del distrito.


La puesta en escena combinó humor, emoción y recursos narrativos que sostuvieron la atención del público a lo largo de la función. La actividad se inscribe dentro de un programa que busca fortalecer la circulación de producciones locales y el vínculo entre artistas independientes y la comunidad.


En ese sentido, el ciclo continúa consolidándose como un espacio de visibilización para el teatro independiente, con funciones en espacios institucionales y comunitarios del partido.


Desde la propia experiencia artística, las actrices Fernanda Fernández y Florencia Schiappa Pietra destacaron la respuesta del público durante la presentación: "Participamos en la obra que se llevó adelante en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, en esta propuesta de teatro independiente. Estamos muy contentas porque estuvo a sala llena, así que esperemos que se sigan repitiendo, porque es muy importante estos ciclos de cultura del pueblo y para el pueblo".


El programa forma parte de la política cultural del distrito, que sostiene una programación continua orientada a ampliar el acceso a bienes culturales y a generar espacios de encuentro en la comunidad.


Para más información sobre este y otros programas culturales del Municipio de Tigre, se pueden consultar las redes sociales oficiales de Cultura Tigre.

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