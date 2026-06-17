Vicente López ampliará el Anillo Digital con 50 nuevas lectoras de patentes para monitorear todos sus accesos

El municipio incorporará 50 nuevas cámaras lectoras de patentes en puntos estratégicos para ampliar el Anillo Digital, un sistema que permite identificar vehículos vinculados a delitos y coordinar respuestas rápidas junto a la Patrulla Municipal y las fuerzas de seguridad.

El Municipio incorporará 50 nuevas cámaras lectoras de patentes en los accesos al distrito y avanzará en la construcción de un “muro digital” de monitoreo permanente para reforzar la prevención del delito y detectar vehículos vinculados a hechos de inseguridad o investigaciones judiciales.

Actualmente, el distrito cuenta con 220 cámaras lectoras de patentes activas distribuidas en puntos estratégicos. Con la nueva etapa de ampliación, el Gobierno local busca que la totalidad de los ingresos a Vicente López queden bajo vigilancia tecnológica.

La intendenta Soledad Martínez presentó la iniciativa y explicó el funcionamiento del sistema. “Seguimos ampliando el Anillo Digital, que son las cámaras que leen las patentes de autos, motos, camiones y cualquier vehículo que entra al municipio. Estas cámaras van monitoreando si esos vehículos participaron en algún delito o forman parte de una investigación judicial. Es una tecnología muy útil que nos permite detectar rápidamente si hay delincuentes ingresando a Vicente López”, sostuvo.

Las nuevas lectoras se instalarán en accesos considerados estratégicos, cuya ubicación se define a partir de análisis delictuales que identifican las zonas con mayores necesidades operativas y permiten fortalecer la capacidad de prevención y respuesta.

El objetivo del municipio para la próxima etapa es alcanzar la cobertura integral del perímetro del distrito. “Tenemos un gran objetivo para el año que viene: convertir este Anillo Digital en un verdadero muro digital, donde todos los accesos a Vicente López estén monitoreados por lectoras de patentes. Esto permite que la patrulla pueda dar una respuesta rápida ante una emergencia y actuar junto a la policía frente a delincuentes que ingresan al distrito. Vamos a seguir trabajando para ampliar esta red de seguridad en todo el municipio”, afirmó Martínez.

Durante el último año, el municipio avanzó en la cobertura de casi la totalidad de su límite con San Martín y parte de los límites con San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires. La nueva etapa se enfocará en completar los accesos pendientes con San Isidro, reforzar sectores linderos con la Ciudad de Buenos Aires y sumar vigilancia en cruces ferroviarios.

El Anillo Digital monitorea en tiempo real los ingresos y egresos de vehículos del partido y genera alertas automáticas que permiten identificar automóviles con pedido de secuestro o vinculados a delitos cometidos dentro y fuera de Vicente López, en coordinación con ESCUDO.

Según datos municipales, entre 2024 y 2025 se registró un incremento del 13% en la cantidad de detenidos vinculados a alertas generadas por el sistema.

La infraestructura de seguridad se complementa con más de 2.300 cámaras de videovigilancia, los Puntos Seguros instalados en espacios públicos y centros comerciales y la Patrulla Municipal, que recorre permanentemente los barrios. Todo el sistema es coordinado desde ESCUDO, donde se centralizan las imágenes, las alertas y la articulación operativa con las fuerzas de seguridad.

Por último, la intendenta defendió la continuidad de las inversiones municipales en materia de seguridad. “Nos seguimos defendiendo en Vicente López. Frente a un conurbano cada vez más violento y a una provincia que no da respuestas suficientes en materia de seguridad, nosotros seguimos invirtiendo recursos municipales. Vamos a seguir dándole a nuestra Patrulla y a la Policía las herramientas necesarias, en este caso tecnológicas, para que puedan hacer mejor su trabajo y cuidar a los vecinos”, concluyó.