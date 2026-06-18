Tren Roca: una falla eléctrica en Constitución provocó demoras, cancelaciones y caos en las estaciones

Una falla en el sistema de alimentación eléctrica del tren Roca redujo la operación en la estación Constitución, provocó cancelaciones y obligó a miles de pasajeros a buscar alternativas de transporte antes de la normalización parcial del servicio.

El servicio del tren Roca comenzó a normalizarse este jueves luego de varias horas de demoras, cancelaciones y limitaciones operativas provocadas por una falla en el sistema de alimentación eléctrica en la estación Plaza Constitución, una situación que generó escenas de caos y dejó a miles de pasajeros buscando alternativas para llegar a destino.

La interrupción se originó por un inconveniente técnico en la catenaria, el sistema que suministra energía a las formaciones eléctricas. Como consecuencia, en la cabecera de Constitución solo pudo operar la mitad de los andenes, afectando la circulación de los ramales Alejandro Korn, Ezeiza, La Plata, Bosques vía Temperley y Bosques vía Quilmes.

Para permitir las tareas de reparación, las cuadrillas técnicas dispusieron un corte total del suministro eléctrico entre Plaza Constitución y Remedios de Escalada, lo que obligó a limitar los servicios y generó un fuerte impacto en la operación de la línea.

Durante varias horas, las estaciones de la línea Roca registraron importantes demoras y escenas de congestión. Ante la incertidumbre y las cancelaciones, numerosos pasajeros optaron por abandonar los andenes y trasladarse en colectivo, provocando largas filas en las paradas y una fuerte demanda del transporte alternativo.

Desde Trenes Argentinos informaron que los servicios eléctricos de la línea Roca fueron restablecidos de manera completa, aunque continúan circulando con demoras mientras se recuperan las frecuencias habituales tras la falla técnica registrada en Constitución.