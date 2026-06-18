Origen Tigre reabrió su local en General Pacheco con espacio renovado para emprendedores del Municipio de Tigre

El espacio del programa Origen Tigre fue reinaugurado en General Pacheco tras trabajos de refacción integral. El local, ubicado en el predio de Carrefour sobre Boulogne Sur Mer 301, funciona como punto de venta de productos artesanales de emprendedores locales y amplía la red comercial del programa del Municipio de Tigre.

El local del programa Origen Tigre volvió a abrir sus puertas en General Pacheco luego de una renovación integral del espacio, ubicado en el predio de Carrefour sobre Boulogne Sur Mer 301. La reapertura se dio con la participación de representantes del Municipio de Tigre, emprendedores y vecinos de la zona.

El punto de venta funciona como espacio permanente para la comercialización de productos artesanales elaborados o intervenidos por emprendedores adheridos al programa, que forma parte de la red de economía social impulsada en el distrito.

Durante la actividad, el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, destacó el proceso de actualización del espacio y la necesidad de fortalecer los canales de comercialización.

“Origen Tigre tiene un recorrido de mucho tiempo, estamos buscando constantemente formas de generar nuevos y mejores espacios de venta. Este lugar necesitaba una renovación para que los emprendedores puedan continuar comercializando su propuesta”, señaló.

El local funciona de lunes a sábados de 9 a 18 horas y se suma a otros puntos de comercialización del programa, como las ferias itinerantes que se realizan en distintos espacios públicos y el punto fijo ubicado en el Puerto de Frutos.

En el mismo sentido, emprendedoras del programa resaltaron la continuidad de la iniciativa y su impacto en el desarrollo de sus proyectos. Ana María, feriante del espacio, valoró el acompañamiento municipal y la estabilidad del programa, que es gratuito para quienes participan en todo el distrito.

Por su parte, Patricia, otra emprendedora, expresó: “Estoy hace 9 años en Origen Tigre y crecí muchísimo en la venta. Ser artesana significa siempre estar buscando oportunidades nuevas”.

Durante la jornada, autoridades municipales recorrieron el renovado espacio, dialogaron con vecinos y emprendedores, y observaron el funcionamiento de los stands. Allí se exhiben y comercializan productos elaborados por artesanos locales.

Origen Tigre, impulsado por el Municipio de Tigre, tiene como objetivo fomentar el desarrollo emprendedor y fortalecer los circuitos de comercialización para vecinos y vecinas del distrito.