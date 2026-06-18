La familia de Lionel Messi llevó tranquilidad sobre la salud de Jorge Messi y pidió frenar las especulaciones

La familia de Lionel Messi emitió un comunicado oficial para aclarar el estado de salud de Jorge Messi, luego de que en las últimas horas circularan versiones y especulaciones sobre el padre del capitán de la Selección argentina. El mensaje confirmó que se encuentra bajo seguimiento médico y que su evolución es favorable.
"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", señaló el comunicado.
El texto también expresó el malestar del entorno familiar por el tratamiento que tuvo la situación en algunos ámbitos y por la difusión de información no confirmada.
"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", indicó el mensaje.
La familia aclaró además que solo el círculo más cercano cuenta con información precisa sobre el estado de Jorge Messi y advirtió que cualquier dato difundido por otras vías no debe ser considerado válido.
"La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz", sostuvo.
En el comunicado también se hizo un llamado a actuar con prudencia y respeto ante la situación.
"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", expresó la familia.
Finalmente, agradecieron las muestras de apoyo recibidas y pidieron preservar la intimidad del entorno familiar mientras continúa la recuperación de Jorge Messi.
"Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso. Cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y los canales correspondientes. Gracias por la comprensión", concluyó el comunicado.
La preocupación por la salud de Jorge Messi se había incrementado en los últimos días, en medio de versiones y comentarios que circularon en redes sociales y distintos ámbitos informativos, motivo por el cual la familia decidió emitir un mensaje oficial para llevar tranquilidad y fijar una única fuente de información sobre su estado.