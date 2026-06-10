El Talar: detuvieron a un hombre armado y con estupefacientes tras una alerta vecinal

El procedimiento se inició a partir de un llamado que alertó sobre una discusión dentro de un vehículo. Tras un seguimiento mediante cámaras de seguridad, las fuerzas de seguridad interceptaron el automóvil y secuestraron un arma de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo.

Un hombre fue detenido en la localidad de El Talar luego de que las fuerzas de seguridad encontraran un arma de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo en el vehículo en el que circulaba. El procedimiento se inició tras una alerta vecinal que advertía sobre una discusión entre los ocupantes del automóvil.

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El hecho ocurrió durante la tarde, cuando la central de monitoreo recibió un llamado que informaba sobre una discusión entre un hombre y una mujer dentro de un vehículo.

A partir de la denuncia, agentes del Centro de Operaciones Tigre (COT) comenzaron el seguimiento del rodado mediante las cámaras de vigilancia instaladas en el distrito.

Los operadores lograron localizar el automóvil en la intersección de Ruta 197 y San Martín, y dieron aviso a los móviles que se encontraban en la zona para avanzar con la intervención.

Finalmente, efectivos del COT y de la Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptaron el vehículo en el cruce de Marcos Sastre y Saavedra, en la localidad de El Talar.

Durante la requisa del sospechoso y del interior del automóvil, los agentes secuestraron un arma de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.