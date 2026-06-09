Argentina vs Islandia: Messi fue titular en la práctica y así llega la Selección al último amistoso antes del Mundial

La Selección Argentina afrontará este martes su último amistoso antes del debut en el Mundial 2026. En la práctica realizada en Alabama, Lionel Messi integró el equipo que ensayó Lionel Scaloni, mientras Emiliano Martínez continuó con una puesta a punto especial para llegar en condiciones al estreno ante Argelia.

A una semana del inicio de su participación en el Mundial 2026, la Selección Argentina comenzó a mostrar algunas señales sobre el equipo que podría utilizar Lionel Scaloni en los próximos compromisos. Durante el entrenamiento abierto realizado en Alabama, Lionel Messi formó parte del conjunto titular que probó el entrenador en la previa del amistoso frente a Islandia.

El encuentro de este martes será la última prueba antes del debut mundialista y aparece como una oportunidad para sumar minutos, equilibrar cargas físicas y observar la evolución de varios futbolistas que llegan con molestias tras una exigente temporada.

En el trabajo realizado en el estadio Jordan-Hare, el cuerpo técnico dispuso ejercicios tácticos que dejaron entrever una posible formación. El equipo estuvo integrado por Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás González; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Además del capitán argentino, también participaron con normalidad Julián Álvarez, Leandro Paredes y Montiel, quienes transitan la recta final de la preparación tras distintos inconvenientes físicos.

La situación del Dibu Martínez

Otra de las imágenes destacadas de la jornada tuvo como protagonista a Emiliano Martínez.

El arquero trabajó de manera diferenciada junto al entrenador de arqueros Martín Tocalli mientras continúa recuperándose de una fractura en uno de los dedos de la mano derecha.

Durante la práctica realizó ejercicios específicos de reflejos y reacción, atajó remates de alta intensidad utilizando principalmente la mano izquierda y también trabajó con pelotas de tenis. El arquero mostró movilidad normal y respondió sin inconvenientes a las exigencias planteadas por el cuerpo técnico.

Su evolución es seguida de cerca por el seleccionado argentino debido a la proximidad del debut mundialista.

Scaloni y la preocupación por el estado físico del plantel

Antes del entrenamiento, el entrenador argentino se refirió a la situación de varios jugadores que llegan con diferentes cargas físicas.

"Hoy en día es difícil engañar, más allá de las ganas que tengan de estar. No nos van a poder mentir en el estado en que están. Pero hoy te aseguro que están bien, la mayoría tiene el alta y dependerá de nosotros ponerlos mañana. Tenemos una semana para que se estén lo mejor posible. Hay muchos futbolistas que será difícil que lleguen al 100 por 100. Es más descanso y trabajo táctico, están llegando todos muy justos", sostuvo.

Sobre el amistoso frente a Islandia, agregó:

"Me preocupa jugar el partido y que terminen bien, es la realidad. Si pasa eso vamos a llegar bien, pero falta jugar el partido de mañana".

Cómo ver Argentina vs Islandia en vivo

El amistoso entre Argentina e Islandia se disputará este martes desde las 22 (hora argentina) en el estadio Jordan-Hare de Alabama.

La transmisión estará a cargo de TyC Sports, Telefe y la plataforma de streaming LPF Play.

Horarios por país



Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 22:00



Chile, Bolivia, Venezuela y Puerto Rico: 21:00



Colombia, Ecuador, Perú, Honduras y Nicaragua: 20:00



México y Guatemala: 19:00



La cuenta regresiva para el debut mundialista

Después del compromiso frente a Islandia, Argentina pondrá el foco definitivamente en su estreno en la Copa del Mundo.

El debut será el 16 de junio ante Argelia en Kansas City. Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Dallas y cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Jordania.

El amistoso de este martes marcará el último examen antes de que la Albiceleste inicie el camino en busca de una nueva conquista mundial.