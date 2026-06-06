La Selección argentina juega hoy ante Honduras y Leonardo Balerdi quedó desafectado del Mundial por lesión

La Selección argentina enfrenta hoy a Honduras en Texas en un amistoso rumbo al Mundial 2026, mientras la AFA confirmó la baja de Leonardo Balerdi, quien sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y no será parte de la nómina mundialista.

La Selección argentina enfrenta hoy a Honduras en el primero de sus amistosos de preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro se disputará desde las 21 en el Kyle Field Stadium de Texas, con transmisión de TyC Sports y Telefe.

En la previa del partido, la AFA confirmó una noticia de impacto para el cuerpo técnico: el defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo.

El parte médico lo deja automáticamente fuera de la consideración para la lista definitiva, en un contexto donde el entrenador Lionel Scaloni ya venía evaluando variantes en la última línea del equipo.

El partido ante Honduras marca el inicio de la etapa de preparación del seleccionado, con pruebas tácticas y rotación de futbolistas.

En ese marco, el cuerpo técnico también analiza alternativas en defensa, donde aparecen nombres como Marcos Senesi dentro del abanico de opciones.

En conferencia de prensa, Scaloni había anticipado además una fuerte rotación en el arco:

“Va a atajar Juan Musso mañana, seguramente el próximo lo ataje Gerónimo Rulli”, explicó el entrenador, y agregó que “puede ser que también tenga su momento Santiago Beltrán”.

El entrenador también decidió preservar a Emiliano “Dibu” Martínez, quien no participará de estos amistosos debido a molestias físicas.

La Albiceleste, que integrará el Grupo J del Mundial junto a Argelia, Austria y Jordania, se entrena en Kansas, donde estableció su base de concentración.

En el historial, la Selección argentina mantiene una clara superioridad ante Honduras, con tres victorias en tres enfrentamientos previos.

POSIBLES FORMACIONES

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Honduras: Edrick Menjívar; Luis Santamaría, Denil Maldonado, Luis Vega, Franklin Flores; Kervin Arriaga, Deybi Flores, Rigoberto Rivas, Edwin Rodríguez; Luis Palma y Anthony Lozano.