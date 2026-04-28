Caída del consumo masivo en Argentina: bajó 5,1% en marzo y solo creció el e-commerce

El consumo masivo volvió a caer en marzo y acumuló una baja en el primer trimestre, con inflación y pérdida de poder adquisitivo como principales factores.

El consumo masivo en Argentina volvió a caer en marzo de 2026, con una baja interanual del 5,1%, y acumuló un retroceso del 3,1% en el primer trimestre, según un informe de la consultora Scentia. En ese contexto, el e-commerce fue el único canal que mostró crecimiento, mientras el resto registró descensos.

La caída se explica por la presión inflacionaria, que acumuló un 9,4% en el trimestre, la debilidad del poder adquisitivo y la fragilidad del mercado laboral, factores que continúan limitando la recuperación del consumo.

Consumo en niveles por debajo de 2023

El informe señala que el nivel de consumo actual se ubica en el 89% respecto a enero de 2023, reflejando la persistencia de la recesión y la dificultad para recuperar niveles previos.

Si bien en marzo se registró una mejora mensual del 6,1% frente a febrero, este repunte no alcanza a compensar la caída acumulada. Además, el inicio del ciclo lectivo suele generar un aumento estacional del consumo.

Caída generalizada en los canales de venta



Supermercados de cadena: -7% interanual en marzo y -5,4% en el trimestre

-7% interanual en marzo y -5,4% en el trimestre

Mayoristas: -8,8% interanual y -4,5% acumulado

-8,8% interanual y -4,5% acumulado

Autoservicios independientes: -5,1% en marzo y -4,4% en el trimestre

-5,1% en marzo y -4,4% en el trimestre

Kioscos y comercios tradicionales: -4,5% interanual



En contraste, el comercio electrónico creció un 34,3% interanual en marzo y un 31,3% en el acumulado del año, consolidándose como el único segmento en expansión.

Las farmacias mostraron una leve suba del 0,9% interanual.

Diferencias entre el AMBA y el interior

El comportamiento del consumo también presenta diferencias regionales. Mientras en el interior del país las ventas se mantuvieron estables o con leves subas, en el AMBA se registraron caídas más pronunciadas, especialmente en supermercados y mayoristas.

El analista Guillermo Oliveto sostuvo: “la geografía del dinero está cambiando”, al señalar que sectores como el agro, petróleo y minería dinamizan economías provinciales, a diferencia del deterioro en construcción, industria y comercio que afecta al Gran Buenos Aires.

Rubros más afectados



Limpieza de ropa y hogar: -12%

-12%

Perecederos: -9,7%

-9,7%

Desayuno y merienda: -8,2%

-8,2%

Higiene y cosmética: -5%

-5%

Alimentación: -4%



La única excepción fueron las bebidas con alcohol, con un crecimiento del 2,6%.

Inflación y precios: el freno al consumo

El valor promedio ponderado aumentó un 23,1% interanual en marzo, por debajo del 32,6% del IPC, mientras que la facturación nominal creció un 20,4%.

La suba mensual de precios fue del 3,4%, con más de seis meses consecutivos por encima del 2%, lo que sigue afectando la capacidad de compra de los hogares.

Contexto económico y perspectivas



PIB 2025: -3,1%

-3,1%

Pobreza: 28,2%

28,2%

Desempleo: 7,5%

7,5%

Industria: -8,7% en febrero

-8,7% en febrero

Construcción: -0,7%

-0,7%

Patentamientos: -19% anual



En contraste, las exportaciones crecieron un 9,6% en 2026, mientras que las importaciones cayeron un 11,9%.

Canales que resisten mejor la caída

Pese al retroceso general, los autoservicios y comercios tradicionales logran amortiguar el impacto, especialmente en el interior del país.

“Nos va mejor en los autoservicios”, señaló una fuente del sector alimenticio, en contraste con caídas de entre el 4% y el 6% en supermercados y mayoristas.

En el sector lácteo, el volumen del primer trimestre se mantuvo estable respecto a 2025, con diferencias según canal y región.