Transporte en emergencia: advierten que el servicio es “insostenible” en el AMBA

Las cámaras empresarias del transporte del AMBA advirtieron que la suba de costos y la falta de definiciones oficiales ponen en riesgo la continuidad del servicio.

Las cámaras empresarias del transporte público automotor del AMBA se declararon en estado de emergencia ante la falta de definiciones por parte del Estado nacional y bonaerense sobre cómo afrontar el aumento de los costos operativos, especialmente por el impacto del precio del gasoil. Advirtieron que la continuidad del servicio en las condiciones actuales resulta “insostenible”.

La advertencia se produce luego de dos semanas en las que las empresas aplicaron recortes y suspensiones parciales de servicios por falta de fondos, lo que generó complicaciones entre los usuarios del sistema.

Crisis en el transporte público del AMBA

A través de un comunicado difundido a la Agencia Noticias Argentinas, las entidades señalaron que, pese al tiempo transcurrido desde la implementación de medidas de racionalización, no recibieron precisiones concretas sobre mecanismos de compensación ni sobre el reconocimiento de mayores costos.

En ese contexto, remarcaron que la situación financiera del sector continúa deteriorándose y que las gestiones realizadas hasta el momento no lograron revertir el escenario.

Deuda millonaria y falta de respuestas

Según indicaron, la falta de definiciones persiste incluso después de gestiones oficiales para cancelar parcialmente deudas en concepto de compensaciones, que —afirman— superan los $128 mil millones.

Asimismo, mencionaron que participaron en múltiples instancias de diálogo en las que presentaron propuestas para mejorar la eficiencia del sistema, aunque sostienen que hasta ahora no se tradujeron en soluciones efectivas.

Frente a este escenario, las empresas alertaron que la continuidad del servicio en las condiciones actuales es inviable y anticiparon que, de no adoptarse medidas en el corto plazo, podrían profundizarse las acciones de racionalización.

Esto implicaría una reducción en la prestación habitual, con impacto directo en los usuarios que dependen del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En paralelo, las cámaras informaron que fueron convocadas a una reunión el próximo 30 de abril en la Secretaría de Transporte de la Nación.

Allí esperan obtener “respuestas concretas, inmediatas y verificables” sobre los plazos y mecanismos para afrontar el incremento de los costos operativos.

Finalmente, las entidades subrayaron la necesidad de adoptar decisiones urgentes que permitan restablecer la previsibilidad del sistema y garantizar el funcionamiento de un servicio considerado esencial para millones de pasajeros en el AMBA.

El comunicado lleva la firma de la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).