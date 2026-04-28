ARBA: más de 12 mil pymes se sumaron al régimen “Riesgo 0, SAF 0” para evitar saldos a favor

El régimen “Riesgo 0, SAF 0” ya alcanza a más de 12 mil pymes y busca evitar saldos a favor en Ingresos Brutos, mejorando la liquidez empresarial.

Más de 12 mil pymes bonaerenses ya se sumaron al régimen ARBA “Riesgo 0, SAF 0”, una herramienta diseñada para evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y mejorar la liquidez del sector productivo.

La medida, implementada por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), registró una fuerte adhesión durante el primer trimestre de 2026, reflejando su impacto en pequeñas y medianas empresas que buscan mayor previsibilidad financiera.

Cómo funciona el régimen “Riesgo 0, SAF 0” de ARBA

El esquema introduce un ajuste automático de alícuotas de retención y percepción, que se adapta al perfil fiscal de cada contribuyente.

De esta manera, cuando los pagos a cuenta superan niveles razonables en relación al impuesto determinado, el sistema reduce de oficio las alícuotas, evitando la generación de créditos fiscales inmovilizados.

Impacto en pymes y empresas bonaerenses

El nivel de adhesión alcanzado en los primeros meses del año evidencia el impacto positivo en el entramado productivo, especialmente en pymes que requieren liquidez y previsibilidad para sostener su actividad.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, afirmó: “la rápida incorporación de más de 12 mil pymes demuestra que estamos dando respuesta a una demanda concreta del sector productivo: terminar con los saldos a favor que durante años afectaron el flujo financiero de las empresas”.

Y agregó: “este régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir”.

El esquema forma parte de una política integral de simplificación tributaria que la Provincia desarrolla desde 2020, orientada a reducir la carga administrativa y financiera sobre contribuyentes cumplidores.

Al mismo tiempo, se fortalecen los controles sobre sectores con mayor capacidad contributiva, en busca de una recaudación más equitativa.

Devolución de saldos a favor: plazos y montos

En paralelo, ARBA optimizó los mecanismos de devolución de saldos a favor. Actualmente, el sistema permite gestionar reintegros de hasta $3,5 millones de forma digital.

El plazo de acreditación puede alcanzar hasta 72 horas hábiles, lo que facilita la recuperación de fondos y mejora el capital de trabajo de los contribuyentes.

“Pasamos de un esquema que generaba saldos a favor de manera estructural a un sistema más transparente, ágil y previsible. Eso es modernización con sensibilidad: cuidar a quienes producen sin resignar la capacidad de recaudar con equidad”, subrayó Girard.

Desde la implementación de estas reformas en Ingresos Brutos, ARBA logró reducir el stock de saldos a favor acumulados, devolviendo recursos al sector privado y favoreciendo el desarrollo económico.