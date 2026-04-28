San Isidro abrió una nueva Escuela municipal de Boxeo en Boulogne: cómo inscribirse

El Municipio de San Isidro inauguró una nueva Escuela municipal de Boxeo en San Isidro, ubicada en el Campo de Deportes N°2 de Boulogne, y ya abrió las inscripciones para participar de las clases que comenzarán el próximo 4 de mayo.
La nueva sede se suma a la que funciona desde hace dos años en el Campo de Deportes N°1 de Beccar, donde actualmente asisten más de 200 alumnos. La propuesta está dirigida a vecinos a partir de los 12 años.
Nueva sede de boxeo en Boulogne
El espacio funciona en Gurruchaga 2020, dentro del Campo de Deportes N°2, y amplía la oferta de actividades deportivas del municipio.
Las inscripciones ya están habilitadas y se realizan de manera online a través del sitio oficial:
sanisidro.gob.ar/escueladeboxeo
Horarios de las clases de boxeo
Turnos por la mañana
- 8:30
- 9:30
- 11:00
Turnos por la tarde
- 15:30
- 17:00
- 18:00
- 19:00
Las actividades se desarrollarán los días lunes, miércoles y viernes, con múltiples opciones horarias para facilitar el acceso de los vecinos.
Objetivos de la Escuela municipal de Boxeo
Desde el Municipio señalaron que la iniciativa busca promover el boxeo como disciplina deportiva que favorece la salud, la formación integral y el trabajo en equipo.
En ese sentido, destacaron que la práctica apunta a transmitir valores como el respeto, la perseverancia, la humildad y la superación personal.
Formación deportiva y recreativa
La Escuela de Boxeo ofrecerá preparación tanto para quienes deseen competir —en el ámbito amateur o profesional— como para aquellos que busquen una práctica recreativa.
- Técnica y estrategia
- Acondicionamiento físico
- Desarrollo social y emocional
Además, se promueve un entorno basado en la camaradería, la solidaridad y el respeto entre los participantes.