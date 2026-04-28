San Isidro abrió una nueva Escuela municipal de Boxeo en Boulogne: cómo inscribirse

El Municipio inauguró una sede en Boulogne con clases desde el 4 de mayo y cupos abiertos para vecinos desde los 12 años.

El Municipio de San Isidro inauguró una nueva Escuela municipal de Boxeo en San Isidro, ubicada en el Campo de Deportes N°2 de Boulogne, y ya abrió las inscripciones para participar de las clases que comenzarán el próximo 4 de mayo.

La nueva sede se suma a la que funciona desde hace dos años en el Campo de Deportes N°1 de Beccar, donde actualmente asisten más de 200 alumnos. La propuesta está dirigida a vecinos a partir de los 12 años.

Nueva sede de boxeo en Boulogne

El espacio funciona en Gurruchaga 2020, dentro del Campo de Deportes N°2, y amplía la oferta de actividades deportivas del municipio.

Las inscripciones ya están habilitadas y se realizan de manera online a través del sitio oficial:

sanisidro.gob.ar/escueladeboxeo

Horarios de las clases de boxeo

Turnos por la mañana



8:30



9:30



11:00



Turnos por la tarde



15:30



17:00



18:00



19:00



Las actividades se desarrollarán los días lunes, miércoles y viernes, con múltiples opciones horarias para facilitar el acceso de los vecinos.

Objetivos de la Escuela municipal de Boxeo

Desde el Municipio señalaron que la iniciativa busca promover el boxeo como disciplina deportiva que favorece la salud, la formación integral y el trabajo en equipo.

En ese sentido, destacaron que la práctica apunta a transmitir valores como el respeto, la perseverancia, la humildad y la superación personal.

Formación deportiva y recreativa

La Escuela de Boxeo ofrecerá preparación tanto para quienes deseen competir —en el ámbito amateur o profesional— como para aquellos que busquen una práctica recreativa.



Técnica y estrategia



Acondicionamiento físico



Desarrollo social y emocional



Además, se promueve un entorno basado en la camaradería, la solidaridad y el respeto entre los participantes.