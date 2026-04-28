Privatización de AySA: el Gobierno aprobó el nuevo contrato de concesión y fija condiciones del servicio

El Gobierno aprobó el contrato de concesión de AySA, clave para la privatización, con reglas para garantizar la continuidad del servicio en el AMBA.

El Gobierno nacional aprobó el nuevo contrato de concesión de AySA en el marco del proceso de privatización de AySA, estableciendo las condiciones para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 25 municipios. La medida fue oficializada mediante la Resolución 543/2026 publicada en el Boletín Oficial.

La normativa fija las bases para una nueva etapa en la gestión de un servicio esencial que alcanza a más de 15 millones de habitantes, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad durante la transición hacia una mayoría accionaria privada.

Nuevo contrato de concesión de AySA

La aprobación del contrato responde a la necesidad de dotar al proceso de privatización de un marco normativo actualizado, que permita sostener la prestación del servicio sin interrupciones.

La decisión se enmarca en la Ley 27.742, que declaró a la empresa “sujeta a privatización” y encomendó al Poder Ejecutivo la organización del proceso de venta de la mayoría accionaria a un operador estratégico.

Alcance del servicio en el AMBA



La Matanza



Quilmes



Avellaneda



Lomas de Zamora



San Isidro



Tigre



Florencio Varela



Merlo



Morón



Además, incluye la prestación del servicio de recepción de efluentes cloacales en bloque en Berazategui, un punto clave dentro de la infraestructura sanitaria.

A partir de la entrada en vigencia, se establece que AySA deberá cumplir con un Plan de Acción de Transición durante el período restante de 2026.

Asimismo, el contrato contempla la integración de metas y obligaciones en el primer ciclo tarifario, que abarcará desde enero de 2027 hasta diciembre de 2031.

Garantías de continuidad del servicio

Uno de los ejes centrales del esquema es asegurar la continuidad del servicio. El Ministerio de Economía será la autoridad encargada de aplicar las medidas necesarias para evitar interrupciones durante la transición al capital privado.

El objetivo es que el proceso de privatización no afecte la calidad ni la cobertura del servicio para los usuarios.

El Gobierno avanzará con la venta de al menos el 51% del paquete accionario de AySA a través de una licitación pública nacional e internacional.

El porcentaje restante podrá ser colocado en bolsas y mercados del país, como parte del esquema de apertura del capital.

Condiciones del contrato y control estatal

El nuevo contrato busca establecer con mayor claridad los derechos y obligaciones entre el Estado y la empresa, en línea con las recomendaciones del informe elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

Ese documento destacó la necesidad de que la privatización implique una transformación orientada a la sustentabilidad, eficiencia y transparencia del servicio.

Además, se contempla la posibilidad de renegociar condiciones de contratos vigentes para facilitar el proceso, así como la definición de parámetros de control y fiscalización por parte del Estado.

Tarifas de AySA: límites a los aumentos



Los incrementos no podrán superar el 4% mensual hasta abril



Desde mayo hasta agosto, el tope será del 3% mensual



Estos ajustes se aplicarán siempre que el mecanismo de actualización oficial arroje valores inferiores.

Rol del ente regulador

La medida fue adoptada tras la revisión de informes económico-financieros de la empresa y busca equilibrar la viabilidad del servicio con la protección de los usuarios.

En ese marco, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) modificó la resolución 53/25 para establecer estos límites, en un contexto en el que el esquema tarifario vigente data de 2007 y fue actualizado por decreto en 2025.