Hongos, asado y tradición: las dos fiestas que pueden salvar tu fin de semana en Buenos Aires

Claromecó y Magdalena serán escenario de dos eventos que combinan naturaleza, gastronomía y tradición, con actividades para todo el fin de semana.

Las escapadas en la provincia de Buenos Aires suman nuevas opciones en mayo con dos propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y tradición: el encuentro Claromecó Fungi y la Fiesta del Cordero en Magdalena, dos eventos pensados para aprovechar el fin de semana.

En distintos puntos del territorio bonaerense, ambas celebraciones invitan a salir de la rutina con experiencias que van desde la exploración científica hasta el clásico asado criollo.

Claromecó Fungi: ciencia, cocina y naturaleza

En la costa atlántica, Claromecó será sede del 4º Encuentro de Identificación de Hongos, que se realizará del viernes 1 al domingo 3 en el partido de Tres Arroyos.

La propuesta reúne caminatas por el bosque, talleres de cocina, charlas abiertas y una feria de productores, con el objetivo de poner en valor a los hongos como recurso natural y productivo.

Detrás de la iniciativa está Emilia García Ventureyra, quien impulsa el proyecto desde su interés por la micología. “En ese momento, el acceso a información especializada era limitado, particularmente en esta región, por lo que recurrí a bibliografía específica para la identificación de especies, aunque sin lograr un nivel de certeza suficiente. A partir de esa necesidad, surgió la idea de convocar a investigadores y especialistas con el objetivo de relevar y estudiar la diversidad fúngica de la zona,” explicó.

El trabajo conjunto con instituciones científicas permitió identificar más de 50 especies de hongos, aunque solo un 1% son comestibles.

“En términos gastronómicos, priorizo el uso de hongos frescos, especialmente especies silvestres como el hongo pollo, que se desarrolla sobre troncos de eucalipto en esta región y se destaca por su valor culinario. También los hongos encurtidos forman parte de mis preparaciones preferidas,” detalló.

Fiesta del Cordero en Magdalena

En contraste, el domingo 24 desde las 10, la localidad de Magdalena celebrará la 2° Fiesta del Cordero en el Centro Tradicionalista Gauchos de Magdalena.

El evento tendrá como principal atractivo más de 100 corderos al asador, en una jornada que combina gastronomía y tradiciones rurales.

“La fiesta arranca temprano, desde la mañana, con pruebas de riendas donde se pueden ver caballos redomones que están en sus primeras etapas de doma y después continúan las pruebas con caballos mansos”, explicó Walter Acuña, integrante de la agrupación organizadora.

Las actividades incluyen destrezas gauchas, música en vivo con Germán Montes, Majuma y La Fogonera, además de puestos de artesanos y servicio de cantina.

Al mediodía, uno de los momentos centrales será el pericón nacional, que convoca a vecinos y visitantes en una celebración colectiva.

Ambas propuestas reflejan dos caras del turismo bonaerense: por un lado, la exploración de la naturaleza y la ciencia; por otro, la tradición criolla y la gastronomía. Dos opciones distintas que comparten un mismo objetivo: ofrecer planes concretos para una escapada de fin de semana.