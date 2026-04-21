Fernando Abramzon advirtió por faltante de vacunas y presión sobre el sistema de salud de Tigre

El secretario de Salud de Tigre, Fernando Abramzon, advirtió sobre el faltante de vacunas, la reducción de programas nacionales y el fuerte aumento de la demanda en el sistema público de salud en pleno inicio del invierno.

El secretario de Salud del municipio de Tigre, Fernando Abramzon, advirtió sobre un escenario complejo en el sistema sanitario en el inicio del invierno, marcado por el faltante de vacunas, la reducción de programas nacionales y el aumento sostenido de la demanda en hospitales públicos.

“Cómo viene eso? Mal, estamos en problemas”, afirmó al comenzar la entrevista en diálogo con el programa Conexión Local.

Vacunas: “llegó el 15%”

“Las vacunas las compra el gobierno nacional, las reparte por las provincias y las provincias las terminan repartiendo en los municipios que al fin y al cabo son los que las aplican en los centros de salud”, explicó.

En ese marco, advirtió la magnitud del faltante actual en la campaña antigripal: “Nos llegó el 15% de las vacunas de gripe, de acuerdo a la cantidad de gente que nosotros tenemos para vacunar”.

Sobre la organización de la aplicación, indicó: “Hay indicaciones claras para lo que son la vacuna de la gripe, en realidad para todas, que son grupos etarios, grupos prioritarios”.

Detalló además la población objetivo: “Menores de 2 años con vacunas pediátricas que llegó el 44% y a mayores de 65 años”.

También señaló dificultades en otros canales de acceso: “Muchos las tienen que recibir a través de PAMI en las farmacias, que tampoco la están recibiendo”.

“Creo que fue un gran error adelantar la campaña de vacunación que normalmente empieza el primero de abril, adelantaron al primero de marzo”, sostuvo.

Y agregó: “Ahora está toda la gente queriendo vacunarse, lo cual es buenísimo… pero no tenían las vacunas”.

Remediar y caída de programas nacionales

Con un desfinanciamiento anunciado para abril de 2026 que reconfigura el programa Remediar hacia un esquema acotado en enfermedades crónicas, Abramzon explicó “El programa Remediar es un programa de Nación que se instauró en el 2002”

“Cada centro de salud se toma el trabajo de anotar a cada vecino, de verificar que no tenga cobertura y pedirle a Nación que le entreguen. “Eso bajó desde el año 2023. Ahora bajó un 50% la cantidad de medicamentos que bajaron en los botiquines Remediar”, detalló

Sobre el impacto, afirmó: “La gente sin cobertura se queda a la buena de Dios tratando de ver cómo consigue una medicación para bajar la presión o para diferentes patologías”.

Y agregó: “Todos los programas nacionales y provinciales hoy están colapsados en caída”.

Al ser consultado sobre la sobrecarga de pacientes que recibe el sistema municipal a raiz de la caida de prestaciones y de obras sociales, explicó “Desde el año 2018 ahora aumentó un 100%, 102% la cantidad de gente que se atiende en el sistema público de salud de Tigre”, precisó, y detalló que el fenómeno se da además por "una mayor oferta sanitaria local".

Cardiología y alta complejidad

En otro tramo de la entrevista, Abramzon se refirió al desarrollo del sistema cardiovascular del municipio y a la respuesta ante las emergencias cardíacas, uno de los ejes centrales de la gestión sanitaria local.

“Tigre empezó a trabajar en esto hace mucho tiempo con el programa Tigre cuida tu corazón”, señaló.

En ese sentido, explicó el enfoque preventivo del programa: “RCP, uso de desfibrilador, maniobra de Heimlich”.

Sin embargo, advirtió que el principal desafío aparece en la atención de los casos de alta complejidad: “A veces no había accesibilidad y tardaban como 12 meses en poder acceder a un cateterismo”.

Frente a ese escenario, indicó que el sistema local incorporó capacidad de respuesta propia: “Ya ha salvado más de 200 personas”, afirmó en relación al funcionamiento del centro cardiovascular municipal.

También describió el tipo de tratamiento utilizado en emergencias: “Es como un destapa cañerías donde uno intenta destapar la arteria del corazón”.

Y precisó el impacto económico de esas intervenciones: “Cada inyección vale 6 millones de pesos”.

Financiamiento del sistema de salud municipal

A lo largo de la entrevista, Abramzon también se refirió al esquema de financiamiento del sistema de salud local y al impacto que tiene sobre otras áreas del municipio la expansión de la demanda sanitaria.

“Todo con fondos municipales sacado del ABL y de las tasas”, explicó al detallar cómo se sostiene el funcionamiento de hospitales, centros de salud y dispositivos de alta complejidad.

En ese marco, advirtió que la reasignación de recursos tiene efectos visibles en la gestión cotidiana: “Capaz la gente ve que se tarda un poco más en tapar un bache o cambiar una luz”, señaló, al describir el equilibrio presupuestario entre salud y otras áreas municipales.

Reconocimiento en el Congreso Provincial de Salud

Hacia el final de la entrevista, el secretario de Salud destacó un reconocimiento reciente obtenido por el sistema sanitario de Tigre en el marco del Congreso Provincial de Salud realizado en Mar del Plata, uno de los encuentros más importantes del sector en la provincia de Buenos Aires.

“Otorgamos el segundo premio en la modalidad trabajos científicos”, señaló Abramzon al referirse a la distinción recibida por el municipio.

El trabajo premiado estuvo vinculado al abordaje de enfermedades cardiovasculares, uno de los principales ejes de la política sanitaria local y también la principal causa de muerte a nivel global, según explicó durante la entrevista.

En ese sentido, el funcionario enmarcó el reconocimiento dentro de una estrategia más amplia de prevención, capacitación y atención de emergencias cardiovasculares desarrollada en el distrito.