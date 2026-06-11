San Fernando inaugurará la Plaza Padre Jorge Luis Lagazio junto a la estación del Tren de la Costa

El espacio verde será inaugurado este viernes junto a la estación del Tren de la Costa y sumará juegos, senderos, sectores recreativos y un acto homenaje al recordado sacerdote de Nuestra Señora de Aránzazu.

San Fernando rendirá homenaje a una de las figuras más recordadas de su comunidad. La nueva plaza ubicada junto a la estación del Tren de la Costa llevará el nombre de Jorge Luis Lagazio, el sacerdote que durante años estuvo al frente de la parroquia Nuestra Señora de Aránzazu y dejó una profunda huella en la ciudad.

La inauguración del nuevo espacio verde se realizará este viernes a las 16 horas en la intersección de Sarmiento y Escalada, donde vecinos y familias podrán participar de una jornada especial que incluirá artistas itinerantes, entrega de chapitas grabadas para mascotas y un acto homenaje al recordado sacerdote.

Desde el Municipio destacaron que la decisión de imponer el nombre de Jorge Luis Lagazio constituye un reconocimiento a una vida dedicada a la solidaridad, al encuentro comunitario y al acompañamiento de generaciones de sanfernandinos.

La nueva plaza fue construida en el entorno de la estación del Tren de la Costa y ofrecerá distintos espacios recreativos para vecinos de todas las edades. El predio cuenta con juegos infantiles, senderos, iluminación, un sector para realizar actividad física y áreas destinadas al disfrute de quienes concurran con sus mascotas.

El homenaje busca mantener viva la memoria del sacerdote fallecido en 2022, cuya tarea pastoral y comunitaria trascendió el ámbito religioso para convertirse en una referencia afectiva para gran parte de la comunidad de San Fernando.

La inauguración permitirá además sumar un nuevo espacio público al distrito, en un sector estratégico de la ciudad que fue renovado para generar un ámbito de encuentro, recreación y convivencia para las familias.