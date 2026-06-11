CAME pidió al Senado suspender embargos y reducir multas para las pymes

La entidad empresaria solicitó al Senado incorporar cambios al proyecto de Inocencia Fiscal para suspender ejecuciones fiscales, reducir sanciones y habilitar planes especiales de pago para pequeñas y medianas empresas.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pidió al Senado incorporar modificaciones al proyecto de Ley de Inocencia Fiscal para suspender embargos, reducir multas y facilitar la regularización de deudas de las pequeñas y medianas empresas.

El planteo fue enviado a los presidentes de todos los bloques de la Cámara alta en vísperas del tratamiento legislativo de la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional. Según explicó la entidad, la solicitud responde al incremento de embargos y sanciones que viene aplicando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Entre las principales propuestas elevadas al Senado, CAME reclamó la suspensión temporal de las ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el sector pyme.

Además, pidió modificar el esquema de sanciones para que durante el denominado "Período de Espera" previsto por ARCA no se apliquen multas. La entidad propuso que, si el contribuyente regulariza su situación dentro de los 15 días posteriores a ese plazo, la sanción se reduzca en un 50%, aplicándose la multa completa únicamente en caso de incumplimiento.

Otro de los puntos centrales del planteo consiste en la creación de un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas. La propuesta contempla una condonación del 50% de los intereses acumulados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.

Según CAME, el plan debería incluir deudas vencidas al 31 de mayo, además de planes de pago vigentes y aquellos que hayan caducado.

La entidad sostuvo que el pedido se realiza en un contexto de consumo deprimido y advirtió sobre el impacto que podrían tener las reformas tributarias impulsadas a nivel nacional sobre la actividad económica y la formalidad laboral.

"Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino", expresó el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.

Desde la organización consideraron que la incorporación de estas medidas contribuiría a preservar el entramado productivo, mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y acompañar su desarrollo en el actual escenario económico.