La Copa del Mundo 2026 tuvo su primera gran fiesta con Shakira y un homenaje a las raíces de México

El Estadio Azteca fue escenario del primero de los tres espectáculos previstos por la FIFA para inaugurar la Copa del Mundo. Música, cultura mexicana y figuras internacionales marcaron el comienzo del torneo.

La Copa del Mundo 2026 tuvo su primera gran celebración con una ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, donde más de 83 mil personas asistieron al espectáculo que marcó el comienzo del torneo organizado por la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá.

La apertura realizada en la capital mexicana fue la primera de las tres ceremonias previstas para dar inicio al Mundial más extenso de la historia, el primero que se disputa de manera conjunta en tres países y con múltiples sedes distribuidas a lo largo de América del Norte.

El espectáculo combinó música, identidad cultural y referencias a las raíces mexicanas. Una réplica gigante del trofeo de la Copa del Mundo ocupó el centro de la escena mientras cientos de bailarines rodeaban el escenario y una representante con vestimenta originaria daba la bienvenida al público con un mensaje que luego fue repetido en distintos dialectos.

La artista colombiana Shakira encabezó la celebración y se convirtió en la principal figura de una ceremonia que reunió además a reconocidos músicos latinoamericanos e internacionales.

La programación incluyó presentaciones de Maná, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, Belinda, J Balvin, Ryan Castro, Burna Boy y Alejandro Fernández, entre otros artistas convocados para acompañar el inicio del campeonato.

Antes del comienzo formal del espectáculo, los parlantes del estadio ambientaron la espera con clásicos de la música latinoamericana, entre ellos canciones de Soda Stereo y Selena Quintanilla, mientras los asistentes colmaban las tribunas del histórico escenario mexicano.

El cierre quedó en manos de Shakira, cuya actuación dio paso al clima mundialista que se instaló en los días previos al comienzo de la competencia y que ahora acompañará el desarrollo del torneo durante las próximas semanas.

La agenda de inauguraciones continuará con los actos previstos en las otras dos sedes principales del Mundial. En Estados Unidos, el espectáculo se desarrollará en el SoFi Stadium de Los Ángeles con la participación de Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla.

Por su parte, Canadá celebrará su apertura en el BMO Field de Toronto, donde actuarán Michael Bublé y Alessia Cara, completando así el inédito esquema de ceremonias diseñado para una Copa del Mundo repartida entre tres naciones.