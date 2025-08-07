Julio Zamora inauguró en Tigre el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes"

El intendente Julio Zamora inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes” en Tigre centro, con tecnología de última generación y fondos municipales. El espacio ofrece atención integral para personas con enfermedades cardíacas y forma parte del fortalecimiento del sistema de salud pública local.

Julio Zamora encabezó la inauguración del nuevo Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes" en Tigre centro, un espacio que refuerza el sistema de salud pública con tecnología de última generación y atención integral para pacientes cardíacos. La actividad se desarrolló en el predio del Hospital de Diagnóstico Inmediato Valentín Nores.

El nuevo edificio, de más de 1400 m², cuenta con 12 camas de alta complejidad entre terapia intensiva y unidad coronaria, 4 quirófanos de última generación, consultorios especializados, un área de guardia con shock room, y un moderno angiógrafo digital, capaz de generar imágenes en tiempo real del sistema vascular.

Durante el acto, el intendente Zamora subrayó: “Este establecimiento lleva el nombre Genaro Serantes, en reconocimiento a un médico histórico y vecino de Tigre. Se trata de un importante sistema sanitario que permite solucionar problemas de salud de muchas personas del territorio, que hoy tienen que ir al hospital provincial y tienen mucho tiempo de espera debido a que contamos con un sistema bonaerense que está con algún grado de colapso”.

A su vez, destacó que la obra se ejecutó íntegramente con fondos municipales y agregó: “Nosotros hablamos con hechos, como este hospital que construimos para la comunidad; la futura pileta de natación en General Pacheco; los dos teatros que estamos construyendo y la escuela que vamos a inaugurar en Benavídez. Somos una gestión que lleva 12 años y sigue pensando en la comunidad”.

La jornada comenzó con el descubrimiento de una placa en homenaje al Dr. Ernesto Casaretto, seguida por la proyección de un video institucional. Luego, se realizó el corte de cinta y la plantación de un árbol de lapacho, como símbolo de crecimiento para la ciudad.

Estuvo presente el diputado nacional Facundo Manes, quien afirmó: “La complejidad que se ve acá es comparable con los mejores hospitales y sanatorios en la especialidad. Esta obra habla de inversión, e invertir en salud es invertir en economía, dado que tracciona el trabajo, la educación, la cohesión social y la seguridad”. Además, elogió al jefe comunal al señalar que “representa lo mejor de la política en Argentina”.

El director del hospital, Dr. Denis Rafar, lo definió como “un hecho histórico para la comunidad de Tigre” y sostuvo que “este importante complejo hospitalario permitirá salvar muchas vidas”.

En la misma línea, la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, sostuvo: “Estamos en un contexto en donde vemos que se desfinancia la salud, la ciencia y hay recortes y ajustes en los lugares más sensibles. Acá en Tigre vemos trabajo, inversión y un Estado presente y cercano que responde y realiza políticas significativas para su comunidad”.

Por último, desde el Municipio recordaron que avanzan con el proyecto del Hospital de Alta Complejidad de Tigre, que contará con 456 camas de internación y una superficie cubierta de 14.800 m².