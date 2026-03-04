Persecución en Benavídez: dos sospechosos fueron detenidos tras fugarse en moto

La intervención comenzó tras un aviso vecinal a través de Alerta Tigre Global. El Centro de Operaciones Tigre monitoreó la fuga en tiempo real y coordinó el operativo que terminó con los sospechosos a disposición de la Justicia.

Una persecución en Benavídez culminó con la detención de dos sospechosos que se desplazaban en moto y se dieron a la fuga cuando efectivos intentaron identificarlos. El seguimiento fue realizado a través de las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), tras un aviso ingresado mediante el sistema Alerta Tigre Global.

Los individuos quedaron a disposición de la Justicia, luego de ser interceptados a pocas cuadras del lugar donde comenzó el operativo.

Alerta vecinal y fuga en moto

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando un vecino dio aviso a través del sistema Alerta Tigre Global sobre la presencia de dos hombres que circulaban en motocicleta con actitud sospechosa.

A partir de esa notificación, efectivos que patrullaban la zona intentaron identificarlos. En ese momento, los sujetos desobedecieron la orden policial y emprendieron la fuga a toda velocidad.

Seguimiento del COT y detención

La huida fue registrada y monitoreada en tiempo real por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), lo que permitió realizar el seguimiento del recorrido y coordinar la intervención de los móviles en la zona.

Finalmente, los sospechosos fueron interceptados a pocas cuadras y reducidos por el personal interviniente.

Tras el procedimiento, ambos hombres quedaron a disposición de la Justicia para determinar su situación procesal.