BRIPAEM inaugurará nuevas oficinas en Gualeguaychú para fortalecer la integración regional

La entidad abrirá este viernes un nuevo espacio de trabajo en Entre Ríos con el objetivo de fortalecer la cooperación entre gobiernos locales, empresarios e instituciones de la región.

BRIPAEM inaugurará este viernes sus nuevas oficinas en la ciudad de Gualeguaychú, un espacio que buscará fortalecer el trabajo conjunto entre gobiernos locales, empresarios e instituciones de la región.

La apertura oficial se realizará el 12 de junio a las 18 horas en la sede ubicada en Leandro N. Alem 494, en la provincia de Entre Ríos.

Desde la entidad señalaron que la nueva oficina representa un paso más en su estrategia de integración regional y cooperación internacional, con el objetivo de promover iniciativas y proyectos que contribuyan al desarrollo de los distintos territorios que forman parte de su ámbito de acción.

La inauguración marcará además el inicio de una nueva etapa institucional para BRIPAEM, que busca consolidar espacios de articulación entre actores públicos y privados para impulsar propuestas de interés común.

A través de una invitación difundida en las últimas horas, la organización destacó que la apertura constituye un nuevo capítulo en su compromiso con la cooperación y el desarrollo regional, y agradeció el acompañamiento de quienes participan de ese proceso.

El acto inaugural contará con la participación de representantes vinculados a la entidad y se desarrollará en la nueva sede de Gualeguaychú.