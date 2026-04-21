Adrián Pintos advirtió por las amenazas en escuelas de Tigre: “Es un reto viral que genera temor”

El presidente del Consejo Escolar de Tigre, Adrián Pintos, analizó la situación de amenazas en escuelas del distrito y advirtió que se trata de un fenómeno vinculado a redes sociales que genera preocupación, aunque sin hechos concretos registrados.

La aparición de amenazas y mensajes intimidatorios en escuelas de Tigre generó preocupación en la comunidad educativa y activó distintos protocolos de prevención. En ese contexto, el presidente del Consejo Escolar, Adrián Pintos, llevó tranquilidad al remarcar que no se registraron hechos reales vinculados a las advertencias.

En diálogo con el programa Conexión Local, el funcionario explicó que se trata de un fenómeno que no es exclusivo del distrito, sino que se replica en distintas provincias del país a partir de contenidos que circulan en redes sociales.

“Un reto viral que genera temor”

Pintos enmarcó la situación dentro de lo que definió como un fenómeno viral que se expande rápidamente entre adolescentes. “Lamentablemente es un reto viral o algo que surgió a través de las redes a nivel país. En todo el país están sucediendo este tipo de denuncias”, señaló.

En ese sentido, comparó el escenario actual con otras épocas: “Cuando nosotros éramos más chicos era la época de las denuncias de bomba. Hoy, ante situaciones recientes en otras provincias, parece que esto va por ese camino”, explicó.

Sin embargo, buscó llevar tranquilidad al remarcar que en Tigre no se registraron hechos concretos vinculados a las amenazas.

Ante la circulación de mensajes intimidatorios, las escuelas activaron protocolos de seguridad y prevención. En algunos casos, incluso se adoptaron medidas excepcionales de ingreso.

“Hubo situaciones donde se pidió que los alumnos ingresen sin mochilas, solo con carpeta y cartuchera, o con bolsas transparentes”, detalló Pintos.

Además, confirmó que las instituciones realizaron denuncias formales para permitir el avance de investigaciones sobre el origen de las amenazas.

El rol de las familias y el uso de redes sociales

Uno de los puntos centrales de la entrevista en Conexión Local estuvo puesto en la responsabilidad compartida entre escuela y familia. “La recomendación principal es el diálogo en casa y el control más exhaustivo de las redes sociales de nuestros hijos”, sostuvo el titular del Consejo Escolar.

En esa línea, remarcó que no se trata de trasladar responsabilidades, sino de acompañar el uso cotidiano de la tecnología. “No puede recaer todo en la escuela. Es un momento de prestar mayor atención a lo que hacen los chicos en el celular”, agregó.

No obstante, Pintos aclaró que el "Consejo Escolar no tiene competencia directa en la investigación, pero sí articula con la jefatura distrital y la subsecretaría de Educación para sostener la prevención y el acompañamiento institucional".

En otro tramo de la entrevista, Pintos también se refirió al contexto presupuestario que atraviesa el sistema educativo: “La provincia tiene un déficit muy grande y el recorte nacional impacta directamente en las escuelas”, advirtió.

Aun así, destacó el trabajo conjunto con el municipio de Tigre para sostener obras de infraestructura y mantenimiento en los establecimientos educativos.