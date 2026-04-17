“Mañana tiroteo”: preocupación por denuncias masivas en colegios bonaerenses

La Justicia de San Isidro investiga una ola de amenazas de masacres escolares con más de 600 denuncias en 48 horas, tras el efecto contagio por el crimen en Santa Fe y la viralización de mensajes en redes.

La Justicia de San Isidro recibió 600 denuncias por amenazas de masacres escolares en apenas 48 horas, en un contexto de creciente preocupación tras el crimen ocurrido en San Cristóbal, Santa Fe, donde un adolescente mató a un alumno de 13 años.

El fenómeno se replica en escuelas de distintos puntos del país con graffitis y mensajes en redes sociales bajo una consigna alarmante: “Mañana tiroteo”.

Ola de denuncias y desborde en el sistema

Las presentaciones fueron registradas entre el miércoles y este viernes, con investigaciones encabezadas por el fiscal Andrés Zárate, titular de la Fiscalía Penal Juvenil.

En una jurisdicción que abarca desde Vicente López hasta Tigre, con unas 60 comisarías, el volumen de casos generó un fuerte desborde operativo.

Fuentes de la investigación señalaron: “En un mismo colegio hay de 10 a 12 denuncias de distintos alumnos”.

Redes sociales y graffitis: el origen de las amenazas

Las amenazas surgen tanto de pintadas en escuelas como de publicaciones en redes sociales y grupos de mensajería.

Uno de los casos investigados ocurrió en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Eduardo Ader”, en Villa Adelina, donde un alumno fue aprehendido tras ser identificado por una historia publicada en Instagram con contenido intimidatorio.

Investigaciones y antecedentes recientes

Situaciones similares también se detectaron en el conurbano bonaerense. En La Matanza, la DDI allanó a un ex alumno acusado de enviar mensajes en un grupo de WhatsApp donde amenazaba con atacar a sus compañeros.

Según fuentes del caso, el joven escribió que “iba a matar a todos los del curso, menos a los nuevos” y compartió imágenes de armas de fuego.

La amenaza no se concretó, pero derivó en una investigación judicial. El sospechoso, que había dejado la escuela dos años antes, se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico.

Un fenómeno con antecedentes

El problema recuerda a las amenazas de bomba en escuelas, un fenómeno analizado años atrás por el fallecido fiscal Federico Delgado.

En ese entonces, detectó picos de denuncias en períodos de exámenes: mientras que en mayo de 2014 hubo 14 casos en dos semanas, en noviembre de 2015 se registraron 130 causas, con un promedio de más de ocho llamados diarios.

Las amenazas de este tipo constituyen el delito de intimidación pública y deben ser investigadas por la Justicia.

Impacto del crimen en Santa Fe

El origen del efecto contagio se vincula con el reciente asesinato de un estudiante en una escuela de San Cristóbal, que generó conmoción y amplificación del miedo en la comunidad educativa.

A partir de ese hecho, se multiplicaron los mensajes intimidatorios, lo que obligó a reforzar patrullajes y activar protocolos de prevención en distintos establecimientos.