El Gobierno habilitó cambios en el recargo del gas: cómo puede impactar en las facturas

Un decreto permite modificar el recargo que financia los subsidios al gas hasta en un 50%. La medida impacta directamente en el monto que pagan los usuarios en sus facturas.

El costo del gas que pagan los usuarios podrá cambiar con mayor flexibilidad tras una nueva medida del Gobierno nacional que habilita modificaciones en el recargo que financia los subsidios. La decisión impacta directamente en las facturas de millones de hogares.

El esquema permite que ese recargo suba o baje hasta un 50%, lo que incide en el valor final del servicio, especialmente en las zonas frías donde rige un sistema de compensaciones.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 266/2026, publicado en el Boletín Oficial, y establece que el recargo se aplica sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) por cada metro cúbico consumido.

Actualmente, ese adicional puede llegar hasta el 7,5% del precio del gas, y se utiliza para financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales, que sostiene tarifas diferenciales en regiones con bajas temperaturas.

Con esta decisión, el Ministerio de Economía queda habilitado para ajustar ese porcentaje sin necesidad de nuevas intervenciones del Poder Ejecutivo, lo que agiliza la gestión de los recursos energéticos.

Desde el Gobierno justificaron la medida al señalar que se busca una "mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas" y remarcaron que esta facultad "resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno".

Además, la recaudación y el control de estos fondos quedarán bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida introduce un mayor margen de maniobra para el Gobierno en la gestión de los subsidios, pero al mismo tiempo reduce la previsibilidad para los usuarios, ya que el costo del gas podrá ajustarse con más frecuencia. En un contexto de recorte del gasto público, especialistas coinciden en que este tipo de herramientas suele utilizarse para trasladar parte del costo al consumidor, por lo que no se descartan nuevos incrementos en las facturas en el corto o mediano plazo.

Claves para entender por qué el gas puede subir aunque haya más oferta

• Más gas no siempre significa tarifas más bajas

La ampliación de infraestructura, como el Gasoducto Néstor Kirchner, permite transportar más gas y reducir costos del sistema, pero eso no define directamente lo que paga el usuario.

• El precio final depende de los subsidios

La factura incluye producción, transporte y subsidios. Aunque baje el costo del gas, si el Estado reduce la ayuda, el usuario paga más.

• El Gobierno ahora puede ajustar el recargo con mayor rapidez

La nueva normativa habilita cambios sin necesidad de otro decreto, lo que acelera posibles subas o bajas en las tarifas.

• El foco está en el gasto público

La medida se inscribe en una política de reducción de subsidios, por lo que el objetivo principal es ordenar las cuentas fiscales.

• El impacto en el bolsillo es incierto

El nuevo esquema genera menos previsibilidad: las tarifas pueden variar según decisiones económicas y no solo por costos energéticos.

El esquema de subsidios para usuarios residenciales, en tanto, se mantiene vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, según la normativa actual.