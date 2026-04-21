Amenazas en escuelas porteñas: activan protocolo, refuerzan controles y ya hubo operativos policiales

Las amenazas de violencia en escuelas porteñas activaron protocolos oficiales, operativos policiales y una investigación judicial que también alcanza a familias.

Las amenazas de violencia en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires dejaron de ser un hecho aislado: ya provocaron operativos policiales y activaron protocolos oficiales mientras la Justicia avanza en la investigación de los responsables.

En al menos tres casos concretos, las alertas derivaron en intervenciones policiales —incluso una fuera de la Ciudad— y encendieron la preocupación en la comunidad educativa. Las autoridades confirmaron que las amenazas son consideradas un delito penal, no una broma.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, explicó que desde el primer momento se activó el protocolo del Ministerio de Educación y se coordinó con organismos judiciales y de seguridad. “No vamos a naturalizar que las amenazas de violencia alteren la vida escolar. No se trata de una broma pesada, es un delito”, afirmó.

El operativo incluyó la articulación con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, la Policía de la Ciudad y el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de garantizar la seguridad y el seguimiento de cada caso.

Qué establece el protocolo ante amenazas en escuelas

El protocolo vigente define cómo actuar frente a situaciones de riesgo y tiene como eje proteger la integridad física y emocional de estudiantes y docentes.



Activación inmediata ante una amenaza



Intervención de autoridades educativas y judiciales



Evaluación del riesgo y medidas de resguardo



Acompañamiento institucional a la comunidad educativa



Seguimiento del caso y acciones preventivas



Además, promueve intervenciones basadas en el cuidado colectivo y en la prevención de nuevas situaciones.

Macri también señaló el rol de las redes sociales en la propagación de estas amenazas: “Muchas de estas situaciones nacen en las redes sociales como un espacio de reproducción y difusión. Hay algo irremplazable: la conversación en casa”.

En esa línea, planteó la necesidad de mayor involucramiento familiar: “Necesitamos volver a hablar, a preguntar, a escuchar. El límite y el orden no quitan libertad, la devuelven”.

La ministra de Educación, Mercedes Miguel, remarcó que la respuesta combina seguridad y formación: “Cada amenaza es un delito y se investiga, pero también hay que comprender el daño, repararlo y trabajar para que el chico vuelva a la comunidad”.

Por su parte, el fiscal general Martín López Zavaleta confirmó que se implementó un esquema de investigación coordinado para identificar a los responsables. “La responsabilización cumple también una función preventiva, porque desalienta la reiteración de estas conductas”, sostuvo.

Desde el Gobierno porteño aseguraron que se intensificaron los controles y la supervisión en todas las escuelas, al tiempo que se reforzaron las políticas vinculadas a la salud mental y el acompañamiento socioemocional de los estudiantes.

Preguntas clave sobre las amenazas en escuelas

¿Qué pasa si hay una amenaza de tiroteo en una escuela?

Se activa el protocolo oficial, intervienen autoridades educativas y fuerzas de seguridad, y se evalúa el nivel de riesgo para proteger a la comunidad.

¿Las amenazas son delito?

Sí. Las autoridades confirmaron que generar situaciones de pánico o intimidación tiene consecuencias penales.

¿Quién investiga estos casos?

La Justicia de la Ciudad, junto con el Ministerio Público Fiscal y áreas especializadas.

¿Pueden ser responsables los padres?

La investigación puede alcanzar tanto a los alumnos como a sus familias, según cada caso.

¿Qué medidas se reforzaron?

Se intensificaron los controles en escuelas, la supervisión y el acompañamiento socioemocional.