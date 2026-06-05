Tigre inauguró un nuevo espacio de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica en la Biblioteca Sarmiento

El Municipio de Tigre inauguró un nuevo espacio de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica en la Biblioteca Popular Sarmiento. La propuesta está destinada a adolescentes de entre 11 y 18 años y busca fortalecer la formación en programación, inteligencia artificial y competencias digitales en el distrito.

El Municipio de Tigre inauguró un nuevo espacio de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica (EMTyR) en la Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en el centro de la ciudad. La propuesta está destinada a adolescentes de entre 11 y 18 años y se integra a la estrategia local para ampliar el acceso a la formación tecnológica.

La apertura contó con la presencia del intendente Julio Zamora, integrantes de su equipo de trabajo y representantes de la comisión de la institución.

En ese marco, Zamora destacó el sentido de la iniciativa al señalar: "La idea de estos clubes es acercar a los jóvenes y adolescentes conocimiento sobre las nuevas tecnologías. El objetivo es acortar la brecha digital que muchas veces sin el acompañamiento del Estado es muy difícil lograr".

La EMTyR busca consolidar a Tigre como un polo de innovación tecnológica en la provincia de Buenos Aires, con formación en competencias STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemática), programación, inteligencia artificial y fabricación digital.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, remarcó la expansión del programa en el distrito: "El objetivo de la propuesta es poder romper la brecha digital y darle a todos los pibes la posibilidad de participar en todo el distrito. Este es el cuarto que desarrollamos y nuestra idea es poder seguir abriendo más lugares".

El modelo de la EMTyR contempla acceso universal y articulación con el sistema educativo formal, incluyendo niveles primarios, secundarios técnicos y universidades, además de vínculos con el ecosistema productivo local. El esquema combina una sede central en el Centro Universitario Tigre (CUT) con laboratorios de innovación y una red de sedes barriales en clubes, bibliotecas y centros comunitarios.

En esa línea, la subsecretaria de Educación, Adriana Valdez, señaló: "Tuvimos una convocatoria amplia. Está destinada a jóvenes que quieran pensar un proyecto a través de la programación, inteligencia artificial y la robótica. Los clubes están pensados dentro de la Escuela de Robótica que es una iniciativa del intendente Julio Zamora".

El nuevo club que funcionará en la Biblioteca Sarmiento constituye el cuarto espacio de este tipo en el distrito. Los anteriores funcionan en el CUT, la Biblioteca Maestra Teresita Cepeda de Rincón de Milberg y el Rotary Club de General Pacheco. Además, se prevé la apertura de un quinto espacio en el Club de Leones de Benavídez.

El director de la escuela, Antonio Locurcio, subrayó el alcance territorial del programa: "Desde la escuela municipal estamos promocionando la apertura de clubes en cada localidad. La intención es quebrar la brecha digital y llevar este aprendizaje como la robótica, programación, el modelado en 3D y la inteligencia artificial a cada punto de nuestro distrito. Estamos muy contentos con la convocatoria y por la participación activa de la biblioteca".