Benavídez: acuerdan realizar obras en la EP 52 y la ES 28 durante el receso de invierno tras un reclamo comunitario

Tras una concentración frente al Consejo Escolar, se confirmó por acta que las obras en la EP 52 y la ES 28 de Benavídez se realizarán durante el receso de invierno, con intervenciones en cocina, comedor y sanitarios.

La comunidad educativa de Benavídez logró una respuesta formal a su reclamo por mejoras edilicias en la EP 52 y la ES 28, luego de una concentración frente al Consejo Escolar, donde se acordó la ejecución de obras durante el receso de invierno.

Según se informó, en el marco de la reunión dos consejeras recibieron a los representantes de la comunidad y se labró un acta en la que se dejó constancia de que los trabajos se realizarán en el receso invernal, debido a la duración que demandan las tareas de intervención.

En ese documento también se consignó que la información sobre las obras ya fue comunicada a los equipos directivos de ambos establecimientos educativos.

A su vez, desde la UEGD (Unidad Educativa de Gestión Distrital) se informó que el plan de intervención incluye la remodelación de la cocina de la EP 52, la recuperación del comedor y, en el caso de la ES 28, la incorporación de una cocina y comedor independiente en el marco de las obras en ejecución.

Durante la jornada participaron delegadas y delegados de la escuela, el cuerpo de delegadxs de sector, la Junta Interna de ATE Tigre y la Comisión Directiva de la organización, además de representantes de SUTEBA Tigre, quienes acompañaron el reclamo por la falta de concreción de obras consideradas necesarias para la comunidad educativa.

Desde los sectores presentes se planteó la preocupación por la demora en la ejecución de intervenciones edilicias, en un contexto de crecientes necesidades insatisfechas en los establecimientos escolares.

En ese marco, destacaron que la movilización permitió avanzar en respuestas concretas y remarcaron la continuidad del acompañamiento a los reclamos del sector educativo.