SUTEBA Tigre y ATE convocan paro tras una agresión en el Jardín N°915 de Las Tunas

SUTEBA Tigre y ATE convocaron a un paro de 24 horas para el lunes 8 de junio tras una agresión a una preceptora y dos inspectoras en el Jardín de Infantes N°915 de Las Tunas. Los gremios denuncian reiterados hechos de violencia en escuelas del distrito y reclaman medidas de resguardo.

El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA Tigre) junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Tigre) convocaron a un paro de actividades por 24 horas para el lunes 8 de junio en todo el distrito de Tigre.

La medida fue definida en repudio a una serie de episodios de violencia en establecimientos educativos, el más reciente ocurrido en el Jardín de Infantes N°915 de Las Tunas, donde una preceptora y dos inspectoras fueron agredidas durante un episodio que involucró el ingreso de familiares al establecimiento.

De acuerdo con la información gremial, el hecho se habría originado a partir de la circulación de versiones en redes sociales sobre presuntas situaciones de violencia hacia estudiantes por parte de docentes del jardín. Tanto desde el sindicato como desde la comunidad educativa se desmintieron esos señalamientos, y se indicó que no existen denuncias judiciales vinculadas al caso.

En ese contexto, los gremios señalaron que la situación en el Jardín N°915 se enmarca en un escenario más amplio de conflictividad en las escuelas del distrito. También mencionaron que días atrás se había registrado un episodio similar en la Escuela Secundaria N°40.

Las organizaciones sindicales remarcaron además que reclaman el cumplimiento del Acuerdo Paritario de Resguardo y Reparación, al tiempo que cuestionaron a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires) por presuntos incumplimientos en su aplicación.

En un comunicado, expresaron: “Llamamos a todas las escuelas a votar paro de 24 horas el lunes 8 en repudio a estos hechos y en demanda de que la patronal cumpla con el debido resguardo y reparación”.

Según estimaciones de SUTEBA Tigre, cerca de 50 instituciones educativas del distrito se sumarían a la medida de fuerza.