Murió el Indio Solari, histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a los 77 años

El músico y compositor Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, murió a los 77 años. Considerado una de las figuras más influyentes del rock argentino, dejó una obra que marcó a generaciones y un fenómeno cultural de enorme impacto popular.

En las últimas horas se confirmó la muerte de Indio Solari, histórico músico, compositor y líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, a los 77 años. Su figura es una de las más influyentes del rock argentino.

Nacido en Paraná y formado artísticamente en La Plata, Solari fue el principal referente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, banda que consolidó un fenómeno cultural de masividad junto a Skay Beilinson, marcando una etapa central de la música popular argentina.

El grupo, surgido en la década del 70, editó nueve discos de estudio y protagonizó conciertos multitudinarios que se convirtieron en hitos de la historia del rock nacional. Entre ellos, el show en el Estadio Monumental en el año 2000, que reunió a decenas de miles de personas.

Tras la disolución de Los Redondos en 2001, Solari inició su etapa solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto con el que publicó cinco discos de estudio y sostuvo una actividad artística constante, incluso sin presentaciones tradicionales.

En sus últimos años, el músico había sido diagnosticado con Parkinson, enfermedad neurodegenerativa que lo llevó a retirarse definitivamente de los escenarios en vivo tras su último recital presencial en Olavarría en marzo de 2017. A pesar de ello, continuó ligado a la música mediante proyectos experimentales, lanzamientos digitales y colaboraciones.

Su retiro se formalizó años más tarde, consolidando el cierre de su etapa sobre los escenarios, aunque mantuvo presencia creativa en distintos formatos.

La muerte de Indio Solari representa el final de una de las trayectorias más influyentes del rock argentino, dejando una obra que atravesó generaciones y consolidó una identidad cultural única en el país.