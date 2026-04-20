Vicente López: robó una moto, fue detectado por cámaras y lo detuvo la Patrulla Municipal

Un delincuente intentó robar una moto en Olivos, pero fue detectado por el sistema de cámaras de Vicente López y detenido por la Patrulla Municipal tras un seguimiento en tiempo real.

Un intento de robo de motocicleta terminó con un delincuente detenido en Vicente López, luego de ser detectado por el sistema de monitoreo municipal y seguido en tiempo real por las cámaras de seguridad.

El hecho se inició tras el llamado de una mujer que denunció el hurto de su moto, una Suzuki blanca, lo que activó el operativo desde el Centro de Monitoreo ESCUDO, encargado de la vigilancia urbana las 24 horas.

A partir del análisis de las cámaras, los operadores lograron identificar al sospechoso en la zona de Borges y Lugones, en el barrio de Olivos, trasladando la moto sustraída por la vía pública.

Con esa información, se activó el seguimiento en tiempo real y se dio aviso a los móviles de la Patrulla Municipal, que comenzaron a cerrar el cerco en el área indicada.

En un intento de fuga, el delincuente abandonó la moto junto a un camión estacionado que se encontraba en aparente estado de abandono. Sin embargo, no logró escapar demasiado lejos.

La Patrulla Municipal lo interceptó a pocos metros del lugar cuando intentaba huir a pie. En el procedimiento se recuperó la motocicleta robada y el sospechoso fue reducido en la vía pública.

Posteriormente, fue identificado y trasladado a la Comisaría 1° de Olivos, donde se labraron las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio destacaron el funcionamiento del sistema de monitoreo y la coordinación con la Patrulla Municipal, que permitió resolver el hecho en pocos minutos desde la denuncia inicial.

Video de la detención