San Isidro implementa un nuevo esquema de seguridad en La Cava con fuerzas federales y provinciales

El Municipio de San Isidro puso en marcha un nuevo esquema de seguridad en La Cava, con patrullajes móviles, controles y coordinación entre fuerzas nacionales, provinciales y municipales.

El Municipio de San Isidro puso en marcha un nuevo esquema operativo de seguridad en el barrio La Cava, en Beccar, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y aumentar la presencia territorial en una de las zonas consideradas críticas.

La iniciativa se desarrolla en coordinación entre la Patrulla Municipal, Gendarmería Nacional y la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de la Policía bonaerense, en el marco de una estrategia conjunta de intervención.

El nuevo esquema surge a partir de un análisis criminal que identificó la persistencia de un núcleo delictivo activo en la zona. Según ese diagnóstico, el sistema de puestos fijos utilizado anteriormente resultaba limitado, ya que su previsibilidad permitía la adaptación de las dinámicas delictivas.

Frente a ese escenario, las fuerzas de seguridad implementaron un modelo de intervención dinámica basado en movilidad, presencia constante e imprevisibilidad de los recorridos. El objetivo es actuar directamente sobre los puntos donde se detectan las principales concentraciones del delito.

La incorporación de la UTOI, junto con Gendarmería y la Patrulla Municipal, busca fortalecer la capacidad de detección e intervención en territorio, con operativos coordinados y acciones simultáneas.

En paralelo, en el marco de un acuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y el intendente Ramón Lanús, se prevé la instalación de una base de la UTOI en el distrito. Esa unidad tendrá como función reforzar el trabajo preventivo en los barrios en articulación con las fuerzas locales.

El despliegue se complementa con controles en accesos y pasillos internos de La Cava, monitoreo de vehículos en tiempo real y supervisión desde el Centro de Operaciones Municipal (COM), que opera con cámaras de videovigilancia.

También se realizan identificaciones de personas, secuestro de vehículos con pedido de captura y operativos disuasivos orientados a desarticular bandas delictivas.

Desde el Municipio destacan que el trabajo conjunto entre fuerzas nacionales, provinciales y locales permite sostener una estrategia integral de seguridad orientada a intervenir en zonas críticas y dar respuesta a la demanda vecinal.