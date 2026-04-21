edición 8086 - visitas hoy 21301

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Tigre presentó el programa Entramados “Ciudadanía Joven” para jóvenes en conflicto con la ley

Julio Zamora encabezó el lanzamiento de Ciudadanía Joven en Tigre
El Municipio de Tigre presentó el programa Ciudadanía Joven, una iniciativa orientada a adolescentes en situación de vulnerabilidad socio-penal para prevenir la reiterancia delictiva y promover la inclusión.

El Municipio de Tigre lanzó el programa Ciudadanía Joven, una iniciativa destinada a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad socio-penal, con el objetivo de prevenir la reiterancia delictiva y promover su inclusión en la comunidad.


La propuesta se articula con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y contempla un abordaje integral a través del trabajo conjunto con el sistema judicial, fuerzas de seguridad, equipos pedagógicos y distintas áreas del Estado local.



El lanzamiento se realizó en el Museo de la Reconquista, con la participación del intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.


“Es importante el trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires. Este tipo de programas tienden a visibilizar a la población que más lo necesita. Nos encontramos en un contexto donde el Gobierno nacional se retira del cuidado de los más vulnerables. Hay que seguir trabajando por el vecino y vecina”, expresó el jefe comunal.


Durante el encuentro se desarrolló una mesa de debate e intercambio con equipos integrados por actores del sistema judicial, fuerzas de seguridad y profesionales especializados, orientada a coordinar estrategias de intervención.


Por su parte, Gisela Zamora señaló: “Es muy importante este espacio para acompañar a los jóvenes que tienen algún conflicto con la Ley, de manera de ofrecerles espacios de aprendizaje que sean saludables. Es importante proteger y garantizar los derechos de nuestros jóvenes y adolescencias”.


El programa se implementa mediante un convenio con la Provincia de Buenos Aires y prevé acciones de acompañamiento, fortalecimiento educativo y consolidación de políticas públicas de prevención ya existentes en el distrito.


En ese marco, la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri, indicó: “Llevamos adelante el lanzamiento oficial del programa que se realiza en colaboración de la Provincia de Buenos Aires y uno de los puntos importantes a destacar es la prevención del delito”.


El programa Entramados se ejecuta en 51 municipios bonaerenses y está dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años, con el objetivo de promover políticas de integración y reducir situaciones de conflicto con la ley penal.

Últimas Noticias

Pase Libre Multimodal: entregaron 150 credenciales para viajar gratis en Merlo
Pase Libre Multimodal: entregaron 150 credenciales para viajar gratis en Merlo
Vicente López: robó una moto, fue detectado por cámaras y lo detuvo la Patrulla Municipal
Vicente López: robó una moto, fue detectado por cámaras y lo detuvo la Patrulla Municipal
San Isidro implementa un nuevo esquema de seguridad en La Cava con fuerzas federales y provinciales
San Isidro implementa un nuevo esquema de seguridad en La Cava con fuerzas federales y provinciales
Red Suma recibió a Soledad Martínez en Vicente López y refuerza su modelo de brokers inmobiliarios
Red Suma recibió a Soledad Martínez en Vicente López y refuerza su modelo de brokers inmobiliarios
Advierten por sitios web falsos para consultar infracciones de tránsito y robar datos bancarios
Advierten por sitios web falsos para consultar infracciones de tránsito y robar datos bancarios
Desbaratan red de venta de drogas en el conurbano: 14 allanamientos en Vicente López, San Martín y Merlo
Desbaratan red de venta de drogas en el conurbano: 14 allanamientos en Vicente López, San Martín y Merlo