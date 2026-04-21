Tigre presentó el programa Entramados “Ciudadanía Joven” para jóvenes en conflicto con la ley

El Municipio de Tigre presentó el programa Ciudadanía Joven, una iniciativa orientada a adolescentes en situación de vulnerabilidad socio-penal para prevenir la reiterancia delictiva y promover la inclusión.

El Municipio de Tigre lanzó el programa Ciudadanía Joven, una iniciativa destinada a adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad socio-penal, con el objetivo de prevenir la reiterancia delictiva y promover su inclusión en la comunidad.

La propuesta se articula con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y contempla un abordaje integral a través del trabajo conjunto con el sistema judicial, fuerzas de seguridad, equipos pedagógicos y distintas áreas del Estado local.

El lanzamiento se realizó en el Museo de la Reconquista, con la participación del intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

“Es importante el trabajo articulado con la Provincia de Buenos Aires. Este tipo de programas tienden a visibilizar a la población que más lo necesita. Nos encontramos en un contexto donde el Gobierno nacional se retira del cuidado de los más vulnerables. Hay que seguir trabajando por el vecino y vecina”, expresó el jefe comunal.

Durante el encuentro se desarrolló una mesa de debate e intercambio con equipos integrados por actores del sistema judicial, fuerzas de seguridad y profesionales especializados, orientada a coordinar estrategias de intervención.

Por su parte, Gisela Zamora señaló: “Es muy importante este espacio para acompañar a los jóvenes que tienen algún conflicto con la Ley, de manera de ofrecerles espacios de aprendizaje que sean saludables. Es importante proteger y garantizar los derechos de nuestros jóvenes y adolescencias”.

El programa se implementa mediante un convenio con la Provincia de Buenos Aires y prevé acciones de acompañamiento, fortalecimiento educativo y consolidación de políticas públicas de prevención ya existentes en el distrito.

En ese marco, la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancia, Nadia Olivieri, indicó: “Llevamos adelante el lanzamiento oficial del programa que se realiza en colaboración de la Provincia de Buenos Aires y uno de los puntos importantes a destacar es la prevención del delito”.

El programa Entramados se ejecuta en 51 municipios bonaerenses y está dirigido a jóvenes de entre 14 y 21 años, con el objetivo de promover políticas de integración y reducir situaciones de conflicto con la ley penal.