Red Suma recibió a Soledad Martínez en Vicente López y refuerza su modelo de brokers inmobiliarios

A un mes de su lanzamiento, Red Suma recibió la visita de la la intendenta de Vicente López Soledad Martínez recorrió las oficinas de la nueva empresa, ubicado a metros del paseo costero, y destacó el impacto del proyecto en el desarrollo productivo local. La organización se posiciona como la primera "empresa de brokers" de gran escala del país.

Red Suma, la primera plataforma inmobiliaria independiente de gran escala surgida en la Argentina, recibió la visita de Soledad Martínez, intendenta del partido de Vicente López, quien recorrió las instalaciones del Hub y mantuvo un encuentro con los directivos y referentes de la organización.

La visita tuvo lugar en el espacio corporativo de 1.800 m² ubicado en Vicente López, corazón operativo desde donde Red Suma gestiona un ecosistema de 250 agentes inmobiliarios, 40 colaboradores de staff y una cartera activa de más de 1.500 potenciales clientes.

Martínez ponderó el anclaje territorial del proyecto y subrayó la relevancia de contar en el distrito con una empresa de estas características: una organización que desarrolla el modelo de emprendedorismo bajo una estructura corporativa, además de brindar capacitación profesional y dinamismo económico en el sector inmobiliario del Corredor Norte.

Un nuevo modelo para la industria

Lanzada oficialmente en marzo de 2026, Red Suma representa una disrupción con el esquema tradicional del sector inmobiliario.

La empresa se define como una "empresa de brokers": una plataforma donde profesionales experimentados lideran sus propios equipos con autonomía operativa, respaldados por infraestructura corporativa, asesoría legal de alto nivel, tecnología propia y análisis de datos a gran escala.

A diferencia de los modelos de franquicia, Red Suma no replica una marca global sino que apuesta por la identidad local y la capacidad de ejecución autónoma de sus equipos. La decisión de independizarse tras casi dos décadas bajo una bandera internacional le permite a la empresa redirigir su inversión al ecosistema de agentes y a la experiencia del cliente final.

“Fue un honor recibir a la intendenta Soledad Martínez en nuestra casa, y significó un gran aliento a que sigamos creciendo en esta zona, con la posibilidad de colaborar a su desarrollo a través de diversas acciones que podamos hacer en colaboración”, señaló Diego Mastrangelo, Martillero Público y responsable de Relaciones Institucionales de Red Suma. “En este primer mes de rodaje, quedó demostrado que el mercado actual no busca marcas globales, sino resultados locales con precisión técnica y calidez humana”.

Vicente López, epicentro de un proyecto de escala metropolitana

Los estadíos anteriores de Red Suma nacieron en Vicente López hace más de 20 años, por lo cual apostar a la localidad para establecer allí la sede central de la nueva empresa no es casual.

El distrito concentra algunos de los corredores inmobiliarios de mayor actividad del área metropolitana y representa el epicentro del AMBA, punto de equilibrio entre CABA y el Corredor Norte del Gran Buenos Aires, zonas en las cuales Red Suma tiene foco estratégico.

El Hub Suma funciona bajo un concepto de coworking colaborativo y es, al mismo tiempo, el espacio donde operan los equipos de brokers.

Además, es la sede operativa de Escuela Suma: un programa de formación de 24 módulos que, a partir de su próxima edición, dejará de ser exclusivo para agentes internos y se abre a profesionales del sector que busquen elevar sus estándares de gestión.

Con una inversión inicial de u$s 300.000 orientada al desarrollo de software de gestión propio, branding e infraestructura, la empresa se posiciona como un actor tecnológico con fuerte arraigo territorial: genera empleo directo e indirecto en el partido, capacita a una nueva generación de profesionales inmobiliarios y contribuye al dinamismo del mercado de propiedades de la zona norte.

La visita de la intendenta Martínez confirma el reconocimiento institucional al impacto de Red Suma en el territorio, y abre una nueva etapa en el vínculo entre la empresa y el ecosistema productivo y social de Vicente López.