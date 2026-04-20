Advierten por sitios web falsos para consultar infracciones de tránsito y robar datos bancarios

El Centro de Ciberseguridad de la Ciudad de Buenos Aires advirtió sobre una nueva modalidad de estafa online que utiliza páginas apócrifas que simulan ser sitios oficiales de consulta de infracciones de tránsito y scoring. Los delincuentes engañan a los usuarios, solicitan datos bancarios y pueden comprometer la seguridad financiera.

El Centro de Ciberseguridad de la Ciudad de Buenos Aires emitió una advertencia ante la circulación de sitios web ilegítimos que simulan ser plataformas oficiales para consultar infracciones de tránsito y el sistema de puntaje de conducción (scoring) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estas páginas fraudulentas buscan engañar a los usuarios haciéndoles creer que poseen multas pendientes, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios.

Cómo funcionan los sitios fraudulentos

Los sitios falsos operan bajo un esquema de phishing. Cuando una persona ingresa su patente o número de DNI, el sistema muestra de manera automática supuestas infracciones registradas. A partir de allí, los portales solicitan el ingreso de datos de tarjetas bancarias para abonar una deuda inexistente. Además, estos sitios suelen incluir referencias falsas al sistema oficial de la Ciudad, como el contacto del chatbot “Boti” o el WhatsApp oficial, generando mayor credibilidad en la víctima. También incorporan enlaces que no funcionan o redirigen a dominios que no pertenecen al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que constituye un indicador claro de fraude.

Sitios oficiales para consultar infracciones

Las autoridades recordaron cuáles son los canales legítimos para consultar multas y scoring: - CABA: a través del sitio oficial del Gobierno de la Ciudad o mediante el WhatsApp de Boti (+54 9 11 5050-0147), enviando la palabra “infracciones” y siguiendo las instrucciones del chat. - Provincia de Buenos Aires: infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion - Nivel nacional: consultainfracciones.seguridadvial.gob.ar

Qué hacer si ingresaste datos en un sitio falso

En caso de haber ingresado información bancaria en alguna de estas plataformas fraudulentas, se recomienda actuar de forma inmediata: - Comunicarse al 147, línea gratuita de Atención Ciudadana. - Contactar a Boti, el canal oficial de WhatsApp de la Ciudad. - Completar el formulario del Centro de Ciberseguridad de CABA a través de su sitio oficial. Las autoridades insisten en la importancia de verificar siempre los dominios oficiales antes de ingresar datos personales o realizar pagos online.