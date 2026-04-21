Fútbol infantil en San Isidro: el importante anuncio para los 44 clubes de la liga municipal

El Municipio renovó el equipamiento de las instituciones que integran la Liga de Baby Fútbol. El programa incluye botiquines, pelotas, viandas para los chicos y un plan integral contra la violencia en las canchas.

Los clubes de barrio de San Isidro recibieron un impulso clave para su funcionamiento diario. En un encuentro que reunió a referentes de todo el distrito, el Municipio concretó la entrega de kits deportivos y de emergencia a 44 instituciones que forman parte de la Liga Municipal de Baby Fútbol, una de las estructuras deportivas más grandes del Gran Buenos Aires.

El objetivo de la medida es garantizar que los 3.000 niños y jóvenes que compiten cada fin de semana cuenten con los elementos básicos para entrenar y jugar en condiciones seguras. La entrega se realizó en el Campo de Deportes N°1 de Beccar y contó con la participación de figuras del deporte local, como Lucas Pioli, jugador del Club Acassuso.

Cada una de las entidades recibió un bolsón equipado con pelotas, conos, juegos de redes y un botiquín de primeros auxilios. Sin embargo, el plan de fortalecimiento trasciende lo material: la iniciativa municipal también contempla la entrega de viandas para los deportistas, obras de infraestructura en las sedes y una campaña activa de prevención de violencia en el deporte, un eje central para la convivencia en las ligas infantiles.

Entre los clubes beneficiados se encuentran instituciones históricas como Huracanes, Estudiantes, Belgrano Norte, Club Atlético Beccar, 9 de Julio y Progreso Santa Rita, además de polideportivos y sociedades de fomento de localidades como Boulogne, Beccar, Villa Adelina y San Isidro.

La Liga Municipal de San Isidro destaca por su masividad y su rol como espacio de contención social. Con este apoyo, se busca profesionalizar la práctica amateur y alivianar los costos operativos de las comisiones directivas de los clubes, que cumplen un rol fundamental en la identidad de cada barrio.