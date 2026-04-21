Kicillof llevó a la Corte el reclamo por la deuda de $2,3 billones de Nación con la Provincia

En una audiencia ante la Corte Suprema, el máximo tribunal le exigió al Gobierno nacional que presente una propuesta de pago por la deuda previsional con la Provincia de Buenos Aires, que supera los $2,3 billones. Axel Kicillof advirtió que el reclamo incluye múltiples fondos retenidos desde hace años.

La Corte Suprema de Justicia le exigió al Gobierno nacional que presente una propuesta concreta de pago el próximo 10 de junio en el marco del reclamo de la Provincia de Buenos Aires por una deuda que supera los $2,3 billones vinculada a fondos previsionales de ANSES.

El planteo se dio durante una audiencia en la que participó el gobernador Axel Kicillof, junto al ministro de Economía bonaerense Pablo López y el asesor general de Gobierno Santiago Pérez Teruel.

En ese contexto, Kicillof sostuvo: “Lo que discutimos hoy en la Corte Suprema es la deuda de 2,3 billones de pesos por las cajas de jubilados no transferidas por el Gobierno nacional. Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer el próximo 10 de junio una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”.

Según la Provincia, el reclamo se origina en la suspensión de transferencias obligatorias que ANSES debe girar a cajas previsionales provinciales que no fueron transferidas al sistema nacional.

El gobernador también advirtió que la Provincia mantiene ocho reclamos activos ante la Corte Suprema, que en conjunto alcanzarían más de $15 billones. “Es una cifra inmensa, que representa un tercio del presupuesto sancionado para este año”, señaló.

En esa línea, agregó que la situación se da en un contexto de tensión fiscal con el Gobierno nacional: “Además de cortar de cuajo los fondos desde que asumió, con sus políticas económicas generó una crisis que aumentó exponencialmente las necesidades del pueblo”.

La Provincia también mantiene otras siete demandas por recortes en fondos de seguridad, transporte, educación, bosques nativos y programas como el Sistema de Boleto Integrado, entre otros puntos.

De la audiencia también participaron el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, y la titular del IPS, Marina Moretti.