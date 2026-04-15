Edenor puso en marcha la Subestación Martínez para reforzar la red eléctrica en zona norte

La nueva Subestación Martínez incorpora tecnología de última generación y permitirá mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en San Isidro y Vicente López.

Edenor puso en marcha la nueva Subestación Martínez, una obra estratégica destinada a reforzar la red eléctrica en el norte del conurbano bonaerense y mejorar la calidad del servicio para más de 80.000 usuarios de San Isidro y Vicente López.

La instalación incorpora tecnología de última generación que permite optimizar la eficiencia operativa, fortalecer la conexión con los clientes y aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico en una zona con creciente demanda energética.

La construcción de esta subestación forma parte del plan de inversiones de la empresa y representa una de las obras más relevantes dentro de los procesos de expansión y modernización de las redes de distribución y transporte de energía.

Se trata de desarrollos complejos, intensivos en capital y con plazos extendidos, pero fundamentales para acompañar el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, mejorar la calidad del servicio y aumentar la confiabilidad del sistema.

Cómo es la nueva Subestación Martínez

El proyecto cuenta con dos unidades transformadoras principales de 132/13,2 kV y 80 MVA de potencia, lo que permite ampliar significativamente la capacidad de abastecimiento en la región.

La infraestructura está compuesta por dos edificios independientes: uno destinado a instalaciones de alta tensión y otro a media tensión, lo que mejora la operatividad y seguridad del sistema.

Ubicada en una zona de alto tránsito, la subestación presenta un diseño moderno y discreto, pensado para integrarse al entorno urbano. Los transformadores se ubican en el frente y están parcialmente ocultos por una cortina metálica que constituye el “corazón” de la instalación, cumpliendo criterios de seguridad y estética.

Tecnología aplicada

Uno de los aspectos más destacados es la incorporación de tecnología GIS en alta tensión, con equipos encapsulados y aislados en gas SF?, lo que permite reducir distancias eléctricas y minimizar riesgos operativos.

Además, se ejecutaron más de 71.000 metros de red subterránea de media tensión y 540 metros de red de alta tensión (132 kV), fortaleciendo la infraestructura energética de toda la zona.

Beneficios para los usuarios

La nueva subestación permitirá abastecer de manera más eficiente a hogares, industrias, comercios y pymes, mejorando la estabilidad del suministro eléctrico.

Con esta obra, Edenor busca garantizar mayor calidad, seguridad y confiabilidad en el servicio, acompañando el crecimiento de la demanda energética en los próximos años en el norte del conurbano bonaerense.