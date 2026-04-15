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San Isidro

Edenor puso en marcha la Subestación Martínez para reforzar la red eléctrica en zona norte

Edenor puso en marcha la Subestación Martínez para reforzar la red eléctrica en zona norte
La nueva Subestación Martínez incorpora tecnología de última generación y permitirá mejorar la calidad y confiabilidad del suministro eléctrico en San Isidro y Vicente López.

Edenor puso en marcha la nueva Subestación Martínez, una obra estratégica destinada a reforzar la red eléctrica en el norte del conurbano bonaerense y mejorar la calidad del servicio para más de 80.000 usuarios de San Isidro y Vicente López.


La instalación incorpora tecnología de última generación que permite optimizar la eficiencia operativa, fortalecer la conexión con los clientes y aumentar la confiabilidad del sistema eléctrico en una zona con creciente demanda energética.



La construcción de esta subestación forma parte del plan de inversiones de la empresa y representa una de las obras más relevantes dentro de los procesos de expansión y modernización de las redes de distribución y transporte de energía.


Se trata de desarrollos complejos, intensivos en capital y con plazos extendidos, pero fundamentales para acompañar el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, mejorar la calidad del servicio y aumentar la confiabilidad del sistema.


Cómo es la nueva Subestación Martínez


El proyecto cuenta con dos unidades transformadoras principales de 132/13,2 kV y 80 MVA de potencia, lo que permite ampliar significativamente la capacidad de abastecimiento en la región.


La infraestructura está compuesta por dos edificios independientes: uno destinado a instalaciones de alta tensión y otro a media tensión, lo que mejora la operatividad y seguridad del sistema.


Ubicada en una zona de alto tránsito, la subestación presenta un diseño moderno y discreto, pensado para integrarse al entorno urbano. Los transformadores se ubican en el frente y están parcialmente ocultos por una cortina metálica que constituye el “corazón” de la instalación, cumpliendo criterios de seguridad y estética.


Tecnología aplicada


Uno de los aspectos más destacados es la incorporación de tecnología GIS en alta tensión, con equipos encapsulados y aislados en gas SF?, lo que permite reducir distancias eléctricas y minimizar riesgos operativos.


Además, se ejecutaron más de 71.000 metros de red subterránea de media tensión y 540 metros de red de alta tensión (132 kV), fortaleciendo la infraestructura energética de toda la zona.


Beneficios para los usuarios


La nueva subestación permitirá abastecer de manera más eficiente a hogares, industrias, comercios y pymes, mejorando la estabilidad del suministro eléctrico.


Con esta obra, Edenor busca garantizar mayor calidad, seguridad y confiabilidad en el servicio, acompañando el crecimiento de la demanda energética en los próximos años en el norte del conurbano bonaerense.

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