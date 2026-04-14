Intendentes marcharon al Ministerio de Economía por fondos retenidos y obras paralizadas

Jefes comunales de todo el país reclamaron la liberación de recursos y la reactivación de obras. Advierten impacto en servicios y pagos municipales.

Intendentes de distintos puntos del país se movilizaron al Ministerio de Economía para reclamar la liberación de fondos retenidos, la reactivación de la obra pública y una recomposición de recursos ante la caída de la coparticipación.

La protesta fue impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y tuvo como eje la entrega de un petitorio dirigido al ministro Luis Caputo, en el que se detallan los principales reclamos económicos de las administraciones locales.

La movilización se concentró frente a la sede de Economía, en la Ciudad de Buenos Aires, con participación de jefes comunales de distintos distritos, en su mayoría de la provincia de Buenos Aires. Según informaron desde la organización, el petitorio no fue recibido por el ministro, quien se encontraba en otra actividad.

La delegación estuvo encabezada por el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, junto a dirigentes como Mayra Mendoza (Quilmes). También participaron funcionarios bonaerenses como Gabriel Katopodis y Carlos Bianco.

Reclamo por fondos y obras

El documento presentado plantea como principal demanda la transferencia de fondos pendientes vinculados a obra pública, además del restablecimiento de recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos.

Según detallaron, la suma retenida asciende a 6,1 billones de pesos, fondos que —afirman— estaban destinados a infraestructura en municipios de todo el país.

Desde la FAM también advirtieron por la caída de la recaudación y su impacto en la coparticipación, lo que podría complicar el financiamiento local. “Existe preocupación por la caída en la recaudación, lo que afecta la coparticipación y compromete el pago de aguinaldos”, señalaron.

Impacto en los municipios

Los intendentes remarcaron que el reclamo está dirigido directamente al Gobierno nacional y no a las provincias. “Queremos que quede claro que el reclamo es directo a la Nación y no a los gobernadores”, transmitieron.

Según explicaron, la situación se da en un contexto de recorte de transferencias y paralización de la obra pública, lo que impacta en la ejecución de proyectos y en el funcionamiento de los municipios.

Además, sostuvieron que la falta de recursos limita la prestación de servicios básicos y complica la planificación financiera de cara a los próximos meses, especialmente por el pago de salarios y aguinaldos.

Tras la lectura del documento, los intendentes permanecieron en el lugar a la espera de una respuesta formal, mientras insistieron en la necesidad de abrir una instancia de diálogo con el Ministerio de Economía.