Detienen a dos motochorros armados en Olivos tras ser detectados por cámaras

Dos delincuentes que circulaban en moto sin patente y armados fueron detectados por cámaras con inteligencia artificial en Olivos. Intentaron escapar, pero fueron interceptados por la patrulla municipal.

Dos motochorros fueron detenidos en Vicente López luego de ser detectados por el sistema de monitoreo del municipio mientras circulaban armados y en una moto sin patente por la localidad de Olivos.

El procedimiento se inició gracias a la tecnología del centro de monitoreo ESCUDO, que identificó a los sospechosos mediante analíticas de video basadas en Inteligencia Artificial, capaces de reconocer irregularidades como la ausencia de chapa patente.

El hecho ocurrió días atrás por la mañana, cuando operadores del sistema de videovigilancia detectaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta negra sin identificación.

Ante esta situación, se dio aviso inmediato a la patrulla municipal, que realizaba tareas preventivas en la zona y se dirigió al cruce de Avenida Maipú y José Ingenieros para interceptarlos.

Intento de fuga y detención

Al advertir la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron darse a la fuga. Sin embargo, durante la maniobra perdieron el control del vehículo y fueron rápidamente reducidos.

Durante el cacheo preventivo, uno de los individuos intentó descartar un arma de fuego tipo revólver calibre .22 largo, que contenía cinco municiones en su interior.

Finalmente, ambos fueron detenidos, el arma fue secuestrada y los implicados trasladados a la Comisaría 1° de Olivos, donde quedaron a disposición de la Justicia.

El rol del sistema ESCUDO en la seguridad

Este caso se suma a otros operativos en los que el municipio logró intervenir gracias al sistema ESCUDO, considerado una de las centrales de monitoreo más tecnológicas de la provincia de Buenos Aires.

El sistema combina cámaras de seguridad, inteligencia artificial y patrullaje constante, lo que permite detectar situaciones sospechosas en tiempo real y actuar de forma inmediata.