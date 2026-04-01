Detuvieron a un falso vendedor de medias por robar un celular en Vicente López

Un hombre simuló ser vendedor ambulante para robar un celular en el Paseo de la Costa. Fue identificado por cámaras de seguridad y detenido tras un seguimiento en tiempo real.

Un hombre fue detenido en Vicente López luego de robar un celular tras hacerse pasar por vendedor ambulante. La captura se logró gracias al monitoreo de las cámaras de seguridad del sistema ESCUDO, junto con la intervención de la Patrulla Municipal.

El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas en la intersección de Melo y Alfonsín, en el Paseo de la Costa, donde un supuesto vendedor de medias se acercó a un vecino que se encontraba en la zona disfrutando del entorno cercano al Río de la Plata.

Robo en el Paseo de la Costa

El delincuente aprovechó la confianza de la víctima y le sustrajo un celular marca Samsung, para luego darse a la fuga corriendo por la calle Melo.

Tras el robo, el vecino se dirigió a un Punto Seguro ubicado en la esquina, donde activó el botón antipánico. Este sistema envía una alerta inmediata a la central de monitoreo ESCUDO, permitiendo una rápida intervención.

Seguimiento con cámaras y operativo

Desde la central, un operador tomó la denuncia y recabó la descripción del sospechoso, quien vestía gorra, remera deportiva y llevaba una bolsa verde.

Con esos datos, se inició un seguimiento en tiempo real mediante las cámaras de seguridad distribuidas en la zona. Los agentes lograron identificar al autor del hecho y alertaron a los móviles de la Patrulla Municipal.

Detención del sospechoso

El sospechoso fue interceptado en la intersección de la avenida del Libertador y Aristóbulo del Valle, donde finalmente fue detenido.

Al momento de la requisa, el hombre no tenía el celular en su poder, pero el dispositivo fue hallado a unos 20 metros del lugar. Se constató que lo había descartado durante la fuga.

Identificación del detenido

El detenido es un hombre de 23 años, con domicilio en San Justo, partido de La Matanza. Fue trasladado a una comisaría y quedó a disposición de la Justicia.