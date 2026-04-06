Julio Zamora: “Los municipios sostienen la crisis social mientras el Gobierno nacional recorta recursos”

El intendente de Tigre, Julio Zamora, cuestionó con dureza la política económica nacional, advirtió sobre el impacto del recorte de recursos en los municipios y alertó por un posible aumento del conflicto social.

En una conferencia de prensa con medios locales en el marco de la presentación de nuevos móviles para el COT , el intendente de Tigre, Julio Zamora, dejó una serie de definiciones políticas y económicas atravesadas por un mismo eje: el impacto de la situación nacional en la gestión municipal y en la vida cotidiana de los vecinos.

Consultado por la relación con la Provincia y el contexto general, el jefe comunal planteó un escenario complejo: “Estamos viviendo una situación, primero en materia provincial, que es una situación de mucho hostigamiento, y creo que el año que viene va a ser peor”.

En ese marco, avanzó con una lectura política del momento: “Creo que el gobierno nacional tiene una avanzada muy focalizada en tratar de perjudicar a quien presume que es su contendiente en las elecciones del año 27”.

El impacto directo en los municipios

A partir de esa situación, Zamora explicó cómo esas tensiones se trasladan a la gestión diaria. “Eso obviamente repercute en lo que hacemos en nuestro municipio. Repercute no solo en la seguridad, sino también en la salud”, sostuvo ante la consulta de la prensa.

Y detalló con ejemplos concretos: “Tenemos que estar muchas veces comprando medicamentos que forman parte de programas nacionales o provinciales. Tenemos que estar haciendo intervenciones de salud que no puede realizar el hospital provincial que está situado acá en la localidad de General Pacheco”.

Según remarcó, esa situación obliga a redefinir prioridades: “Eso hace que los fondos que tendrían que ir para mejoramiento del espacio público o para otras cuestiones del municipio tengan que estar focalizados en la vida de nuestros vecinos, en la salud, en la posibilidad de atender la seguridad pública y todas esas cuestiones que hacen a lo urgente”.

“Los municipios sostienen la crisis social”

Ante preguntas sobre el rol de los gobiernos locales en este contexto, el intendente fue categórico: “Los municipios son los que sostienen una posible crisis social, son los que ayudan con el medicamento, son los que ayudan con el alimento para aquellas personas que hoy no tienen para comer y que de alguna manera amortiguan lo que significa el conflicto social”.

En esa línea, cuestionó las iniciativas que apuntan a limitar el financiamiento local: “Atacar lo que significa primero un derecho de raigambre constitucional como es la autonomía municipal es una afrenta”.

Y agregó: “Hay una avanzada muy grande por parte de algunos sectores, principalmente del ministro de Economía de la Nación, vinculada al rol de las tasas municipales”.

Impuestos, tasas y el debate de fondo

Frente a ese debate, Zamora puso el foco en la estructura impositiva. “Si las comparamos con el total de impuestos, solamente el 3% al 4% del total pertenecen a tasas municipales”, explicó.

Y defendió su utilización: “Con esas tasas nosotros brindamos seguridad, brindamos educación, brindamos salud para nuestros vecinos, mejoramos los espacios públicos, hacemos polideportivos, teatros”.

Incluso ejemplificó con un caso puntual: “Nosotros con la tasa de combustible hacemos el bacheo, y no nos alcanza ni para tres o cuatro días de bacheo lo que percibimos como tasa vial”.

En contraposición, cuestionó el destino de los recursos nacionales: “El gobierno nacional cobra una tasa vial vía impuestos y no la aplica en la reparación de las rutas nacionales”.

Crisis económica y tejido productivo

Al ser consultado por la situación social, Zamora amplió el diagnóstico y habló de un deterioro generalizado. “La verdad que veo una crisis general en todos los ámbitos”, afirmó.

Y detalló: “Fundamentalmente, los sectores más afectados son los que menos tienen, pero los sectores medios están sintiendo todos los coletazos de un gobierno que se va retirando, que va abriendo su economía, va dejando fábricas que cierran como Fate, como muchas otras”.

En ese sentido, llevó el análisis a casos concretos: “Nosotros hoy tenemos una fábrica de 20 personas que cierra, la fábrica Cascasi, y eso significa primero un empresario que deja de ser y segundo 20 trabajadores que no tienen la posibilidad de conseguir otro trabajo”.

Una advertencia sobre lo que viene

Finalmente, el intendente dejó una de las definiciones más fuertes de toda la conferencia al referirse a las posibles consecuencias sociales. “Eso no se soluciona con un Rappi o un Uber, es el parripollo de la década de los 90”, sostuvo.

Y cerró con una advertencia directa: “Eso de alguna manera va a colisionar en un conflicto social muy importante”.