Cerró una metalúrgica en Tigre que trabajaba con YPF y Techint y dejó a sus empleados sin trabajo

La empresa José Cascasi y Cía cerró su planta en Rincón de Milberg y dejó sin empleo a sus operarios. Denuncian pagos atrasados y una propuesta de indemnización reducida.

El cierre metalúrgica Tigre sumó un nuevo capítulo en la crisis industrial local. La empresa José Cascasi y Cía S.A., ubicada en Rincón de Milberg, Partido de Tigre, anunció el cese de sus actividades y dejó sin empleo a la totalidad de su personal. Según se informó, la firma propone abonar solo el 50% de las indemnizaciones y en cuotas.

La decisión fue comunicada en las últimas horas y afecta a unos 10 operarios. La medida se da en un contexto de dificultades que la empresa venía atravesando desde hace meses, con atrasos en el pago de salarios y reducción progresiva del personal.

Un cierre con antecedentes de crisis

“No es algo repentino: los despidos se dieron a cuenta gotas durante el último tiempo. Desde junio del año pasado, además, la empresa venía atrasándose con el pago de salarios”, señaló Rodrigo Lescano en su cuenta de X, describiendo el contexto previo al cierre.

La compañía, que en su mejor momento llegó a contar con más de 50 empleados, venía reduciendo su actividad de manera sostenida.

Proveedora de grandes empresas

José Cascasi y Cía supo posicionarse como una firma relevante dentro del sector metalúrgico y naval. Entre sus clientes figuraban compañías de peso como Grupo Techint, YPF, Ford y Volkswagen, además de otras firmas nacionales e internacionales.

También aparecían en su listado empresas como Sinopec, Degremont S.A., Parque de la Costa y Lockwood y Cía S.A.. En ese mismo registro se mencionaba a Pan American Energy, aunque desde esa compañía negaron haber tenido vínculo comercial.

De la expansión al cierre

A fines de 2024, la empresa había inaugurado una cabina de pintura innovadora en su planta de Tigre. En ese acto participó el intendente Julio Zamora, quien destacó el rol de la firma en la generación de empleo local.

“Se trata de una empresa familiar que, a través de los años, se ha mantenido y sigue creciendo. Esta empresa contrata a muchos trabajadores de la ciudad”, había afirmado en aquel momento.

Impacto en la industria local

A poco más de un año de aquella expansión, la situación se revirtió completamente. El cierre de la empresa representa un nuevo golpe para la industria en el distrito, en medio de un escenario de caída de la actividad y dificultades para sostener el empleo.