Tigre refuerza la seguridad: Julio Zamora presentó 25 nuevos móviles para el COT

El Municipio incorporó 25 vehículos destinados al COT, tránsito y emergencias. El objetivo es reforzar el patrullaje, los controles y la capacidad de respuesta en todo el distrito.

El Municipio de Tigre incorporó 25 nuevos móviles para reforzar el sistema de seguridad local. Las unidades estarán destinadas al Centro de Operaciones Tigre (COT), controles de tránsito y la atención de emergencias, con el objetivo de ampliar la cobertura en el distrito.

La presentación fue encabezada por el intendente Julio Zamora en los jardines del Museo de Arte Tigre (MAT), donde se realizó la entrega formal de los vehículos que se integrarán a las tareas diarias de prevención y patrullaje.

Refuerzo del sistema de seguridad en Tigre

Durante el acto, Zamora destacó la importancia de continuar invirtiendo en tecnología y recursos para fortalecer la seguridad: “Estamos trabajando para tener un territorio más seguro que se está fortaleciendo con la innovación tecnológica”.

El jefe comunal también remarcó la articulación con la Provincia de Buenos Aires: “La relación con la Provincia de Buenos Aires en materia de seguridad es buena, tenemos un trabajo fecundo y articulado. Logramos sostener durante todo este tiempo un sistema efectivo que nos permite brindarle tranquilidad a los vecinos y vecinas. Hay labores muy importantes de prevención e investigación”.

Cómo se distribuyen los nuevos móviles



15 móviles serán destinados al COT , para patrullaje permanente en distintas zonas del distrito.

serán destinados al , para patrullaje permanente en distintas zonas del distrito.

5 vehículos se asignarán a la Dirección General de Tránsito , para reforzar controles diarios.

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5 móviles formarán parte de Alerta Tigre Global, enfocados en la respuesta ante emergencias.



Según se informó, parte de los vehículos fueron adquiridos con fondos municipales y otros reemplazarán unidades que ya cumplían funciones de manera intensiva.

Seguridad y prevención: eje de la gestión

El secretario de Protección Ciudadana, Jorge Fernández, señaló que la seguridad continúa siendo una prioridad en la gestión local: “Julio Zamora trabaja en pos del cuidado de las calles. En esta oportunidad, incorporamos unidades nuevas que se suman a la flota y otras que reemplazan vehículos, ya que funcionan 24hs. A su vez, contamos con agentes caminantes que trabajan en tareas de prevención en diferentes puntos de la ciudad”.

Tecnología aplicada al control urbano

El sistema de seguridad de Tigre cuenta actualmente con más de 2.300 cámaras distribuidas en el distrito, además de herramientas tecnológicas como bodycams, dispositivos narcotest y drones autónomos, utilizados para tareas de monitoreo, prevención e investigación.