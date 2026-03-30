Aumento del gas desde abril 2026: cuánto suben las tarifas y cómo impacta en las facturas

El Gobierno oficializó un nuevo incremento en las tarifas de gas desde abril, con actualización de precios, cambios en subsidios y aumentos progresivos durante los próximos meses.

El Gobierno nacional autorizó un nuevo aumento del gas que comenzará a regir desde el miércoles 1º de abril, según lo establecido en las Resoluciones 371 y 372 publicadas en el Boletín Oficial.

La medida contempla la actualización de los precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), un nuevo tramo de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) y el ajuste mensual atado a la inflación.

Nuevas tarifas de gas desde abril 2026

Con los nuevos cuadros tarifarios, el cargo fijo mensual más bajo, correspondiente a la categoría R1, será de $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y de $4.416 en el conurbano.

En contraste, para los usuarios de mayor consumo, ubicados en la categoría R4, los cargos fijos superan los $91.000 mensuales en territorio porteño.

Estos valores forman parte del esquema de tarifas móviles por temporada que impulsa la Secretaría de Energía.

Cambios en subsidios y cálculo de facturas

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso que las facturas deberán reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU), que se utilizará para calcular los beneficios destinados a los sectores vulnerables.

Este indicador será la base sobre la cual se aplicarán los descuentos dentro del esquema de subsidios vigente.

Cómo se aplicará el PAU

La normativa establece que “el PAU se aplicará a los consumos de gas realizados durante el año 2026 y desde la fecha de entrada en vigencia de los cuadros tarifarios”.

Además, se aclaró que este valor es independiente de otros costos de abastecimiento, como el gas natural regasificado, que no serán contemplados para las bonificaciones.

Subsidios energéticos focalizados

En relación al sistema de asistencia estatal, las resoluciones indican que, tras la implementación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), “las bonificaciones aplicarían exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”.

El objetivo es garantizar que los usuarios residenciales en situación de vulnerabilidad mantengan el acceso al consumo básico del servicio.

Cómo seguirá el aumento del gas

El incremento derivado de la Revisión Quinquenal de Tarifas se aplicará de manera progresiva a través de 31 aumentos mensuales consecutivos, según el cronograma definido por el Ministerio de Economía.

Por su parte, las empresas licenciatarias deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en diarios de gran circulación dentro de los próximos diez días hábiles.