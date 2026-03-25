Trabajadores de Fate protestan en Tigre antes de audiencia clave con el Ministerio de Trabajo bonaerense

Los empleados de Fate se movilizan frente a la Delegación Tigre antes de una audiencia con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, en reclamo por la reincorporación de los despedidos y contra el cierre de la planta.

Los trabajadores de Fate, afectados por el anuncio de cierre de la planta en San Fernando, se concentran este miércoles frente a la Delegación Tigre del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires antes de una audiencia clave con autoridades laborales.

La medida se da en el marco del conflicto generado por la decisión de la empresa de cesar sus operaciones, lo que dejaría sin empleo a cientos de operarios. Los trabajadores exigen que no se concreten despidos ni el cierre definitivo de la fábrica.

Según los empleados concentrados en Tigre, “defender la mano de obra en Argentina es defender a nuestras familias”, y reclaman la reincorporación de todos los compañeros despedidos. “Ningún despido ni cierre de fábrica”, enfatizaron.

El reclamo ocurre mientras se espera la audiencia con representantes del Ministerio de Trabajo bonaerense, instancia en la que los delegados de los trabajadores buscarán una solución que impida la pérdida de puestos laborales y garantice continuidad laboral para quienes se quedarían sin empleo.

La planta de Fate en San Fernando había sido anunciada en un comunicado empresarial como de cierre definitivo, medida que afecta aproximadamente 920 operarios, tal como se informara en la nota previa del portal.

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Conflicto en FATE: la empresa faltó a la audiencia en Tigre y el gremio pide la “ocupación temporal” de la planta

