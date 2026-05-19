Axel Kicillof y más de 60 intendentes se unieron contra el ajuste del Gobierno nacional en salud

El Gobernador encabezó un encuentro con jefes comunales de distintas fuerzas políticas en la Casa de Gobierno. Evaluaron el impacto de la quita de fondos, la suba de la demanda en hospitales públicos y confirmaron su adhesión a la marcha federal.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires institucionalizó un reclamo conjunto frente a las medidas económicas dispuestas por la administración central que afectan el financiamiento de las partidas sanitarias en territorio bonaerense.

El gobernador Axel Kicillof encabezó en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno una mesa de trabajo con más de 60 intendentes e intendentas de diversas fuerzas políticas, acompañado por el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, la vicegobernadora Verónica Magario y la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro.

Durante la actividad, las autoridades provinciales expusieron un informe estadístico detallado sobre las variables del sistema de salud bonaerense. De acuerdo con el relevamiento, la desregulación de las empresas de medicina prepaga, la destrucción del empleo y el contexto económico general derivaron en que más de 742.000 personas perdieran su cobertura médica privada o de seguridad social, trasladando de forma directa la demanda hacia los efectores públicos provinciales y municipales.

Respecto a este panorama, Axel Kicillof calificó la situación actual de extrema gravedad: “Las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales: estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutamente evitable”. El mandatario provincial argumentó que los indicadores reflejan un impacto directo en la población: “No es una cuestión opinable o de apreciación: en muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables”.

Por su parte, el ministro Nicolás Kreplak precisó el alcance de las medidas presupuestarias applied por el Poder Ejecutivo Nacional y aseguró que, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, se ejecutó una reducción del 40% en el presupuesto asignado al área de salud. Según el funcionario bonaerense, este escenario conllevó la paralización en la entrega de medicamentos esenciales, una reducción en la distribución de dosis del calendario de vacunas y recortes específicos sobre la estructura del PAMI.

Como resolución política del encuentro, los jefes comunales presentes suscribieron un acta acuerdo unificada mediante la cual manifestaron su preocupación generalizada y exigieron formalmente la restitución de los recursos, fondos y herramientas de asistencia que dependen de la Nación. Asimismo, las autoridades provinciales ratificaron la continuidad de esquemas de contingencia locales, tales como el programa “Medicamentos Bonaerenses”, orientado a suplir la falta de envíos de remedios por parte del Estado nacional.

Hacia el cierre de la jornada, se confirmó que la delegación bonaerense participará activamente en las movilizaciones institucionales programadas. “Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud”, concluyó el gobernador.