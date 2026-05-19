Agenda cultural para mayo con cine argentino: Vicente López suma proyecciones gratuitas, talleres y shows infantiles

El municipio ofrece una variada programación gratuita que incluye retrospectivas de Lucrecia Martel, el ciclo “Miradas Argentinas”, actividades literarias en Quinta Trabucco y propuestas infantiles para disfrutar el fin de semana.

El entramado de espacios públicos de Vicente López mantendrá un rol activo en la oferta comunitaria a través de un despliegue de actividades artísticas y formativas sin costo para la población.

Las autoridades de la secretaría del área informaron que las distintas propuestas literarias, cinematográficas y participativas se distribuirán estratégicamente en las salas y museos del partido durante las próximas semanas.

La pantalla grande tendrá una fuerte presencia en dos de los complejos más emblemáticos del distrito. Por un lado, el Cine York (ubicado en Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) dará continuidad al ciclo “Antes del lunes”, un repaso por la obra de la reconocida realizadora nacional Lucrecia Martel. En ese marco, se proyectará el largometraje “Zama” el domingo 24 de mayo a las 18 horas, seguido por el documental “Nuestra tierra”, que contará con funciones los domingos 24 y 31 a las 20:30 horas.

El mismo complejo de Olivos incorporará la muestra “Miradas Argentinas”, enfocada en producciones contemporáneas de la industria nacional. La grilla para los próximos días contempla la exhibición de “Miss Carbón”, dirigida por Agustina Macri, el jueves 21 a las 18 horas, y el documental “Amantes en el cielo”, de Fermín de la Serna, a las 20:30 horas. La agenda continúa el viernes 22 con “Ven a mi casa esta Navidad” a las 18 horas y “Alemania” a las 20:30 horas, mientras que el sábado 23 se presentarán las películas “Un pájaro azul” a las 18 horas y “Tres tiempos” a las 20:30 horas.

Por su parte, el Centro Cultural Munro (situado en Vélez Sarsfield 4650) diversificará su propuesta para abarcar a distintos públicos. El domingo 24 de mayo a las 16:30 horas recibirá a las familias con la proyección infantil “Patrulla del clima”, correspondiente al ciclo “Feliz Domingo”. Ese mismo día, a las 18:30 horas, la sala conmemorará los 45 años del estreno del clásico cinematográfico de terror “The Evil Dead”, dirigido por Sam Raimi.

El espacio de Munro también mantendrá vigente el bloque temático “La ley y el orden: cuatro clásicos sobre juicios”. Bajo esta consigna, se anunciaron las proyecciones de los filmes “Jurado #2” para el jueves 21 a las 18:30 horas, y “JFK” para el jueves 28 en el mismo horario.

Más allá de la oferta audiovisual, los encuentros comunitarios sumarán actividades al aire libre y expresiones tradicionales. La Quinta Trabucco será la sede del “Colectivo de lectores de Vicente López”, un espacio coordinado por Cecilia Bona de la plataforma “¿Por qué leer?”, pautado para el sábado 23 de mayo a las 15 horas. En paralelo, la agenda municipal se completará con el dictado presencial de clases de tango en la sede de Munro y las visitas guiadas programadas en las instalaciones del Museo Lumiton.

Desde la organización recordaron que el acceso a todas las actividades de la grilla es libre y gratuito. Los vecinos interesados deberán retirar sus localidades directamente en las boleterías de cada sala por estricto orden de llegada previo al inicio de cada función.