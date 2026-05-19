Proyecto contra las falsas denuncias: Carolina Losada encabezó un encuentro con concejales en Tigre

La senadora nacional presentó su iniciativa legislativa junto a las concejales Sofía Bravo y Ximena Pereyra. El encuentro contó con la participación de personas absueltas por la Justicia que relataron sus experiencias familiares.

La senadora nacional Carolina Losada pasó por Tigre para defender su propuesta de ley que busca aumentar las penas por falsas denuncias en el marco de los procesos judiciales.

El encuentro estuvo coordinado por las concejales locales Sofía Bravo y Ximena Pereyra, y sumó el apoyo de los ediles Milagros Rodríguez y Claudio Baumgarten. Durante la charla, personas que aseguraron haber sido víctimas de falsas denuncias relataron el impacto que sufrieron a nivel personal y familiar.

Una de las mujeres presentes, Rosario Abduch, relató las dificultades vinculadas al caso: “Van 12 años de sufrimiento e impotencia, intentando cumplir una revinculación con nuestro nieto que fue ordenada por la Justicia, en medio de un dolor que destrozó a toda nuestra familia”. Por su parte, Diana Fernández Blanco explicó la duración de los conflictos judiciales: “Hace 17 años que soy objeto de acusaciones sistemáticas por parte de mi ex marido, una realidad que nos hizo vivir a mis hijas y a mí un verdadero infierno”. También aportó su testimonio Natalia Fernández, quien cuestionó el contenido de las actas de su declaración judicial.

Al momento de hablar sobre el proyecto, Carolina Losada remarcó que estas situaciones golpean por igual a los ciudadanos, más allá de su género: “La mentira no tiene género, las falsas denuncias afectan a todos y principalmente a las verdaderas víctimas. Necesitamos sancionar con más firmeza las falsas denuncias para evitar que sean utilizadas como mecanismos de persecución, manipulación o destrucción personal”.

La concejal Ximena Pereyra señaló que la intención de la jornada fue visibilizar una problemática que, según indicó, se encuentra cada vez más presente, con el objetivo de buscar que el sistema actúe con mayor equilibrio y transparencia.

La concejal Sofía Bravo remarcó la necesidad de discutir el tema con responsabilidad y sin prejuicios: “No estamos frente a una cuestión de género, sino ante la necesidad de fortalecer la verdad, la justicia y defender a las verdaderas víctimas. Las falsas denuncias generan consecuencias irreparables y devastadoras en la vida de las personas, y este es un debate que debe darse con responsabilidad y sin prejuicios en toda la Argentina”.