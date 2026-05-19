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Tigre

Jornadas Hospitalarias de Pediatría 2026: más de 200 médicos se capacitaron en Tigre

Con la presencia de Julio Zamora, más de 200 profesionales participaron de las Jornadas Hospitalarias de Pediatría 2026 en el Hospital Materno Infantil.
El Hospital Materno Infantil fue la sede de los encuentros interdisciplinarios enfocados en la actualización de procedimientos, salud mental y emergencias.

El sistema de salud pública del Municipio de Tigre convocó a una importante cantidad de profesionales del distrito en un espacio destinado a la formación continua y el intercambio de experiencias clínicas.


La iniciativa tuvo como escenario el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, donde se congregaron más de 200 médicos y especialistas en el marco de una propuesta coordinada por las autoridades del nosocomio y el personal médico.



El intendente local, Julio Zamora, acompañó el desarrollo de las actividades y remarcó el impacto de estas políticas en la atención vecinal: “Son jornadas interdisciplinarias que sirven para que los doctores se sigan capacitando. Estos encuentros son importantes para poner en común inquietudes, experiencias y profundizar en situaciones médicas específicas y así brindar un mejor servicio para la comunidad”.


El programa de formación se estructuró a lo largo de dos encuentros de trabajo dedicados a la revisión y optimización de las prácticas vigentes. Durante las sesiones, el debate principal giró en torno a la actualización de procedimientos actuales y la presentación de casos clínicos específicos que requieren respuestas integrales.


Entre los ejes temáticos más destacados de las jornadas, los profesionales abordaron la situación de la salud mental en la niñez, los protocolos de acción ante emergencias y el tratamiento integral de los pacientes. Asimismo, se analizó la implementación de las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina como herramientas clave para la resolución de cuadros de alta complejidad en el entorno hospitalario municipal.

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